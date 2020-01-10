ناصر الظاهري: أنا مغمور بالزمن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضاف نادي كُتّاب العين، أول من أمس، في مكتبة زايد المركزية، الأديب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، وذلك في أمسية أدبية بعنوان «القصة القصيرة الإماراتية إلى أين؟»، وأدارها الناقد الدكتور يوسف حطيني.

حضر الأمسية الأمين العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور محمد حمدان بن جرش، ومدير مكتبة زايد المركزية، جمعة الظاهري، ومسؤولة البرامج الثقافية في نادي كتّاب العين، الدكتورة عائشة الشامسي، ونخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين والإعلاميين.

وقال الظاهري: «أنا مغمور بالوقت والزمن، لذا سيعرض لي فيلم تجريبي طويل اسمه (آلهة الزمن)، يتحدث عن الزمن من منظور فلسفي، وفيه يسلط الضوء على شخصية (شهرزاد) وهي واحدة من اللاتي لعبن على الوقت فأطالت الحكاية لتنقذ بنات جنسها. وهو فيلم يغلب عليه السرد المرئي، فالصورة هي البطل الذي يتحدث ويترك لمخيلة المشاهد الحرية في الإبحار والتبصر».

وأضاف الظاهري أن «العمل أكثر من فكرة في فيلم واحد، تتمثل في الطبيعة البشرية والطبيعة الحيوانية، وطبيعة الكون بشكل عام، وأهمية الوقت والزمن في حياة الأشخاص، منذ الولادة وحتى الشيخوخة، إلى جانب عرض صور ترصد بمشاهدها الإخراجية الاحترافية مشاعر الحب والكراهية، والسلم والحرب». موضحاً أن «اللغة العربية قادرة على تحقيق التشكيل الجميل من ناحيتي الصوت واللون، وقادرة على تقديم الأدب الآخر بالطريقة العربية الجميلة، بشرط أن يكون المترجم مبدعاً في داخله ومبدعاً اتجاه النص الذي يعتبر كتلة جميلة في لغته الرئيسة، ولكن بتحويل النص إلى لغة أخرى فهنا تكمن الحاجة إلى كثير من المشاعر». وأشار إلى أن ترجمة القصة الإماراتية إلى عالمية تعتبر أمراً مهماً، وهذا أيضاً يفتح نافذة صغيرة من الأمل على أن يقرأنا الآخر. كما تطرّق الظاهري في حديثه عن قصته «عندما تُدفن النخيل»، التي اختار فيها الجدة والنخلة، مبدياً تأثره بحكايات الجدات في الإنصات ودخول عوالم أخرى، كإلمام الجدات بالحكايا القديمة التي وصلت إليهن من ثقافات عدة.

وقال الظاهري: «أعتقد أن القصة في الإمارات ولدت وهي تحبو، بمعنى استفادت كثيراً من التجارب العربية. ولما قدم الكُتّاب والكاتبات في الإمارات مشروعاتهم الأولى كانت ناضجة، وتفوق إنتاج المدن التي كانت في المراكز المتقدمة، وأعتقد أن قليلاً من القاصين كانت لديهم مشروعاتهم الأدبية الجميلة». ولفت الظاهري إلى أنه ربما يموت القاص ويحيا الروائي، فكتّاب القصة القصيرة قليلون في العالم عموماً، وأيد الظاهري أن القصة فن ليس سهلاً، فكل القصص السينمائية كانت بدايتها قصصاً قصيرة. وأردف الظاهري: «إن القاصة ركزت على قضيتها الأساسية التي تتمثل في تحررها وتعليمها، وغير ذلك من الأشياء التي تعنيها وتمسها، في حين أن القاصين ركزوا على جس العوالم الأساسية كالبحر والحنين للماضي. في حين لم يتحدث عن تجربة النفط سوى القليل من الروائيين العرب».