دراسة: النساء أخرجن 11% من أهم 100 فيلم في 2019

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت دراسة أميركية أن عدد النساء اللاتي أخرجن أفلاماً رئيسة ارتفع بأكثر من الضعف خلال عام 2019، ليصل إلى أعلى معدل له على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مبادرة «أنينبرغ إنكلوجن» التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، وأوردت نتائجها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن النساء أخرجن قرابة 11% من أهم 100 فيلم تم إنتاجها خلال 2019.

ولكن الدراسة أظهرت أنه لم يتم ترشيح أي امرأة للحصول على جوائز في مجالي التأليف أو الإخراج، من بين جوائز «جولدن جلوب» السينمائية التي من المقرر أن يقام حفل توزيعها يوم الأحد المقبل في «بيفرلي هيلز» بولاية كاليفورنيا. وأوضحت الدراسة أن عدداً أقل من النساء تنافسن على الجوائز السينمائية الكبرى، رغم أن الأفلام التي تخرجها نساء تنال آراء نقدية أفضل من الأفلام التي يخرجها الرجال.

ونقلت «بلومبرغ» عن الباحثين الذين أجروا الدراسة قولهم: «عالم السينما منقسم بشكل واضح على أساس النوع، حيث يحصل المخرجون الرجال على فرص أفضل وإمكانية وصول أكبر».