مهرجان دبي للتسوق يزهو في «يوبيله الفضي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، أن الدورة الـ25 للمهرجان، التي انطلقت الخميس الماضي، تعد الأكبر في تاريخ الحدث، مشيرة إلى أن كل الجهود تتضافر لإنجاح المهرجان في «يوبيله الفضي».

وتشهد الدورة الـ25 للمهرجان، التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، برنامجاً حافلاً بالفعاليات المميزة، بما في ذلك العروض الترويجية وسحوبات الجوائز والتجارب الاستثنائية والعروض الترفيهية والفعاليات الخاصة بالعلامات التجارية، والتي تناسب جميع أفراد العائلة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد الخاجة: «تتضافر جهود الجميع هذا العام لإنجاح فعاليات أحد أبرز مهرجانات التسوق في العالم، الذي يحتفي بدورته الـ25، وأسهم خلال مسيرته الطويلة بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق». وأضاف «نتوقع أن يسهم الدعم الذي يقدّمه شركاؤنا الاستراتيجيون في نجاح هذه الدورة، بما تتضمنه من مجموعة من العروض الاستثنائية التي كشف عنها أخيراً. وسنواصل التعاون مع شركائنا لتحقيق المزيد من النجاحات عاماً بعد عام، والعمل معاً من أجل ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق».

عروض مباشرة

من جانبه، قال مدير مراكز التسوق في «الفطيم العقارية بدبي» - أحد الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق - ستيفن كليفر، إن «المهرجان من أضخم الفعاليات في دبي، إذ تتواصل فعاليات الارتقاء بتجارب التسوق، وتعزيز السياحة في المدينة»، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد النسخة الأولى من العرض الذي تتداخل فيه مجسمات الليغو مع عرض «تخيل» في «فيستيفال دبي مول».

من جهتها، أكدت مديرة العلاقات العامة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، نسرين بستاني، أن «المهرجان من أهم العناصر التي تمنح دبي مركزاً متقدماً بين مدن العالم، وهو من أهم المواسم في قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والضيافة». وأضافت أن «ميركاتو» يستضيف فعاليات مشوقة احتفالاً باليوبيل الفضي، إذ يقدم عروضاً إيطالية مباشرة، وجوائز قيمة للمتسوقين.

جوائز بالجملة

أما الرئيس التنفيذي لـ«العربية للسيارات» ميشال عياط، فأعرب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات منذ انطلاقة الحدث، مشيراً إلى أنه من خلال التعاون مع المؤسسة ستطلق الشركة سحوبات «إنفينيتي الكبرى»، التي تتيح فرصة الفوز بسيارة QX50، إضافة إلى 200 ألف درهم يومياً، بالإضافة إلى سحوبات نيسان الكبرى التي تشمل تقديم 33 سيارة نيسان.

من ناحيته، أكد النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة بسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين أن «السوق تسعى جاهدة لتوفير تجربة مميزة للمسافرين، إذ تبدو قدرات دبي العالية واضحة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة لاحتضان المهرجانات والأحداث الدولية، ونحن على يقين بأنّ هذه الدورة من المهرجان ستكون من الدورات الأكثر نجاحاً».

وقال رئيس التجزئة في «جمبو للإلكترونيات»، بانكاج كومار، إن «الشركة تفخر بارتباطها بالمهرجان على مدار ربع قرن لإطلاق وطرح العروض المبتكرة والجوائز القيمة والخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا بالإمارات».

بينما ذكرت الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس» سالي يعقوب، أن «وجهات ومواقع الجذب المخصصة للعائلات في (مراس) تسعى إلى الارتقاء بتجارب عملائنا نحو مستويات مميزة، عبر أجندة فعاليات حافلة بالأنشطة من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إذ نقدم للزوار بطاقات هدايا (مِراس) بقيمة مليون درهم، ضمن حملة انفق واربح طوال المهرجان».

أما الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند، فأعرب عن سعادته، كون البنك الشريك الرسمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لاسيما في هذه الفعالية التي ترتقي بتجربة التسوق إلى آفاق جديدة.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية إقبال حمزة، أن مهرجان دبي للتسوق 2020 أضحى إحدى أبرز الفعاليات السنوية التي تحتضنها دبي، وتستقطب متسوقين من كل الأرجاء، معبراً عن سعادته بتقديم منتجات المجموعة المنوعة خلال الحدث.

الأكثر نجاحاً

قال رعاة للمهرجان إن قدرات دبي العالية تبدو واضحة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة لاحتضان المهرجانات والأحداث الدولية، مشيرين إلى أنّ هذه الدورة من المهرجان ستكون من الدورات الأكثر نجاحاً.

• 38 يوماً تتواصل فيها فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.