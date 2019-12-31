اختتام منافسات «تحدي تلقيف» للصقارة

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت، أول من أمس، منافسات النسخة الأولى من بطولة «تحدي تلقيف» للصقارة، التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات في منطقة بدع العشوش، حيث توج بلقب البطولة المتسابق يحيى محمد علي المريسي بطير «جير قرناص»، وحصل على الكأس وجائزة نقدية قيمة.

وشهدت البطولة مشاركة 56 متسابقاً، تم توزيعهم على أربع مجموعات، وصل إلى النهائي منهم أربعة متسابقين، خاض النهائي ثلاثة، بعد انسحاب أحد المتسابقين.

وتعد بطولة «تحدي تلقيف» نقلة في عالم الصقارة، كونها تختلف عن طريقة الهد المعتادة، التي ينطلق فيها الطير من يد الصقار، وهو في حالة الثبات، وجاء تنظيم البطولة بغرض إحياء طريقة الصيد هذه، وتذكير الشباب بها.