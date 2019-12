دبي: 25 فعالية في رأس السنة الجديدة 2020

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشهد دبي في كل عام احتفالات ضخمة للترحيب بالعام الجديد، لكن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة ستكون أضخم وأكثر تميزاً، فهي تتزامن مع احتفالات المدينة باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوّق، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس، وتستمر على مدار 38 يوماً. وهنا تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«جدول فعاليات دبي» قائمةً بأبرز الفعاليات الاحتفالية التي تشهدها المدينة خلال ليلة رأس السنة 2020:

الألعاب النارية

تشتهر دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضيء سماء المدينة مع حلول منتصف الليل. ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في عشر مناطق مختلفة، وهي: «برج خليفة»، و«برج العرب»، والسيف، و«ذا بييتش»، و«لامير»، و«ذي بوينت»، والقرية العالمية التي ستشهد إطلاق سبعة عروض ألعاب نارية بما يتزامن مع توقيت سبع دول مشاركة في القرية العالمية، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وأتلانتس النخلة.

الحفلات الموسيقية

للراغبين في استقبال العام الجديد على الأنغام الموسيقية لنجومهم المفضلين، تستضيف المدينة خمس حفلات موسيقية لتلبي مختلف الأذواق، حيث يحيي مغني الراب الأميركي الشهير نيللي حفلاً في «دراي دبي»، بينما يمكن لزوّار «وايت بيتش» الاحتفال بليلة رأس السنة على أنغام موسيقى الـ«آر آند بي» خلال حفل المغني «ني- يو»، ويقدّم كلٌ من «جوناس بلو» و«جاكس جونز» حفلاً في زيرو غرافيتي، بينما يستضيف «ميدان غراند ستاند» حفل Race 2020 Badshah. ولأولئك الراغبين بوداع العام في حفل فني، تستضيف دبي عدداً من الحفلات الفنية لمجموعة من نجوم الأغنية والطرب من الدول العربية والعالم.

الحفلات

يرتقي برج العرب باحتفالات رأس السنة الجديدة نحو مستويات أعلى من الفخامة خلال حفل This Is 2020، بينما تستضيف العديد من الوجهات احتفالات راقية للترحيب بالعام الجديد، ومنها سفينة إليزابيث 2 «The QE2»، وفندق فور سيزونز في منطقة جميرا، والقرية الإيرلندية في القرهود، وفندق إميرالد بالاس كمبينسكي على جزيرة نخلة جميرا، وفندق العنوان مرسى دبي، وتستضيف حديقة زعبيل حفلاً في الهواء الطلق. ويستقبل نادي الإمارات للغولف العام الجديد بحفل عشاء فاخر على أنغام موسيقية تحيةً لملك الروك إلفيس بريسلي وملكة البوب مادونا. ويشهد فندق أتلانتس النخلة أجواء احتفالية للترحيب بالعام الجديد ببداية مميزة، حيث يستضيف الفندق الفاخر حفل عشاء راقياً على أنغام فرقة موسيقية من 30 عازفاً، ويتيح الفرصة لضيوفه لمشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة التي ستنطلق في مناطق متفرقة في المدينة. وأما زوّار ذي بوينت فهم على موعد مع أجواء احتفالية تستمر طوال اليوم، وذلك خلال فعالية 20H to 2020 التي ستنطلق في تمام الساعة 6 صباحاً مع جلسة يوغا، تليها ورشة عمل تتمحور حول أسلوب الحياة الصحي، وسيبدأ منسق الأغاني بتقديم الأنغام الموسيقية بعد الساعة 4 عصراً، ليتمكن الحضور من الاستمتاع بأجمل الألحان أثناء مشاهدة غروب الشمس، فيما يبدأ الحفل الرئيس في تمام الساعة 8 مساءً، ومن ثم عروض الألعاب النارية عند منتصف الليل.

التطبيق الذكي

للمزيد من المعلومات حول احتفالات ليلة رأس السنة في دبي، وأين يمكنك قضاء آخر الساعات من عام 2019، يمكن زيارة http:/‏‏‏/‏‏‏www.mydsf.ae أو متابعة @DSFSocial و#MyDSF للحصول على آخر الأخبار والتحديثات حول الحفلات والفعاليات. كما يمكن شراء التذاكر الخاصة ببعض الفعاليات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي website.

