تحذيرات سعودية من كسوف الخميس: النظر إلى الشمس خطر جداً

المصدر: الرياض - د.ب.أ

حذرت وزارة التعليم السعودية أمس جميع منسوبيها من النظر المباشر إلى الشمس بالعين المجردة، وذلك فجر غد الخميس، لما ستشهده الشمس من كسوف هو الأول الذي يعبر أراضي المملكة العربية السعودية منذ 97 سنة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن «الكسوف سيبدأ عند الساعة 5.33 فجراً، وستكون ذروته عند الساعة 6.37 صباحاً، وسينتهي عند الساعة 7.45 صباحاً».

وحذر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، من النظر إلى الشمس المقبل أثناء الكسوف الحلقي الذي تشهده المملكة، الذي يتزامن مع خروج الطلبة من بيوتهم قاصدين مدارسهم.

وقال إن «ظاهرة الكسوف الحلقي الخميس هي الأولى التي تعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون الأحياء منهم الآن، هذه الظاهرة في أرضهم من قبل، حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة بقليل».

وتابع المسند في سلسلة تغريدات قائلاً إن «النظر إلى الشمس خطر جداً على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه أهيب بالجميع بتجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظراً لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، حتى مع استخدام نظارات خاصة بالكسوف».