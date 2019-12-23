إماراتي يتوّج بـ «روّاد الفضاء» بعد تحدي «ناسا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد رحلة تحديات واختبارات حقيقية ما بين الإمارات وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، نجح المشترك الإماراتي محمد أهلي، في الفوز بلقب النسخة الأولى من برنامج «روّاد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي.

وشهدت الحلقة الختامية للبرنامج، التي تنافس خلالها ثلاثة مشتركين وصلوا إلى هذه المرحلة، تحديات عدة في مقر وكالة «ناسا» للفضاء بالولايات المتحدة الأميركية، في تجربة استثنائية، مع نخبة من الخبراء والمختصّين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية، يتقدمهم رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد، إلى جانب سعود كرمستجي، المتخصص في علوم الفضاء، والاختصاصية النفسية لوما نقاش. وقبل بداية التحديات النهائية في المحطة الأخيرة، بث تقرير عن تفاصيل الحلقات السابقة، التي شهدت مشاركة 12 متنافساً من مختلف الدول العربية، في ظل الإمكانات الفنية واللوجستية التي وفرها تلفزيون دبي لتقديم البرنامج الجديد، من ناحية بناء محطة فضاء افتراضية و«استديو خاص» بدبي، في محاكاة للمحطة الفضائية على المريخ، لتوفير كل المستلزمات والمعدات الخاصة لتصوير حلقات البرنامج ما بين دولة الإمارات وروسيا والولايات المتحدة، وانتقل ستة مشتركين في مرحلة التصفيات الأولى إلى مركز يوري غاغارين لتدريب روّاد الفضاء في مدينة ستار سيتي بالعاصمة الروسية موسكو، قبل أن يتأهل المشتركون الثلاثة: الإماراتي محمد أهلي، والسعودية مشاعل الشميمري، واللبنانية رنا نقولا، إلى مرحلة التصفيات النهائية وخوض تحديات وكالة «ناسا» في الحلقة الأخيرة. ومع وصول البرنامج إلى فقرته الأخيرة مع اجتماع لجنة التحكيم في مقر وكالة «ناسا» للفضاء، أعلن عن فوز أهلي بالنسخة الأولى من «روّاد الفضاء»، لنجاحه في المحافظة على أعلى مستويات الأداء في جميع التحديات التي اعتمدت على القدرات الذهنية والجسدية والنفسية للمشتركين، وليقدم رائد الفضاء الكندي رسالة التوصية الخاصة إلى الوكالة الدولية للفضاء للالتحاق بالبرنامج الخاص بارتياد الفضاء، إلى جانب فوزه بـ100 ألف دولار، وسيارة فارهة. من جانبه، توجّه المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، بالشكر إلى فرق العمل والإنتاج والدعم الفني والتقني التي أسهمت في نجاح الموسم الأول من البرنامج، وإلى أعضاء لجنة التحكيم، معرباً عن أمله بانضمام طاقات وكفاءات إماراتية وعربية جديدة في المواسم المقبلة من البرنامج الأول على شاشات التلفزة العربية، لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية. وقال إن «تلفزيون دبي يؤكد على الدوام التزامه وتماشي قنواته المتعددة مع رؤية الإمارات واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك». بينما قال كريس هادفيلد عن المشترك الإماراتي: «محمد أهلي هو الفائز ويستحق ذلك، وقد حظي باللقب من خلال خلفيته التحضيرية التي هيأت له الأمور»، مشيراً إلى أنه «مشترك وقور وصاحب كفاءة عالية، ويملك مقاربة بناء الفريق لكل مهمة خاضها، وأنا أثق به وأحب شخصيته وطريقة تعامله مع الحياة».

محمد أهلي: سعيد باللقب

أعرب محمد أهلي عن سعادته بالفوز، معلناً نيته التقدم إلى الدفعة الثانية من برنامج روّاد الفضاء في الإمارات، بعد توجيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفتح التسجيل أمام أبناء الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الدولة نحو الريادة في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته.

.تلفزيون دبي يؤكد

التزامه وتماشي

قنواته المتعددة

مع رؤية الإمارات

واهتمامها بعلوم

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