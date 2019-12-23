ملكة بريطانيا تعد حلوى عيد الميلاد بعد عام صعب

المصدر: لندن - رويترز

في نهاية عام صعب، ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في صور فوتوغرافية مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام وابنه الأكبر الأمير جورج في رسالة واضحة حول استمرارية العائلة المالكة البريطانية.

ونشر قصر باكنغهام، أمس، صوراً للملكة والأمراء الثلاثة الذين يخلفونها بالترتيب في ولاية العرش، أثناء تحضيرهم لحلوى (البودينج) التي ترتبط بعيد الميلاد.

وكان الأمير جورج (ست سنوات) محور اهتمام أقاربه الأكبر، وهو يحرك خليط الحلوى في وعاء.

ومثل المشهد العائلي لحظة سعيدة للملكة إليزابيث (93 عاماً)، بعد عام شابته المصاعب.

فخلال الـ12 شهراً الماضية حصل زوجها الأمير فيليب على تحذير من الشرطة بعد حادث سير، وظهر الجفاء علناً بين حفيديها وليام وهاري، وأحاطت الانتقادات بابنها الثاني الأمير آندرو بسبب صلاته بالملياردير الأميركي جيفري إيبستين الذي انتحر داخل زنزانة بسجن في نيويورك، حيث كان محتجزاً في اتهامات تتعلق بالاتجار في الجنس.