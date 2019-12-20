«الظفرة».. ملتقى أهل الخليج والسيّاح

المصدر: أبوظبي - وام

تتواصل فعاليات مهرجان الظفرة 2019، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي.

ويعتبر مهرجان الظفرة ملتقى أهل الخليج، لما يتضمنه من فعاليات تسلط الضوء على التراث الخليجي بشكل عام والتراث الإماراتي بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المشاركات الخليجية في مختلف المسابقات التراثية في المهرجان. كما أن السيّاح العرب والأجانب يجدون في مهرجان الظفرة وجهة رئيسة لقضاء أوقات ممتعة، حيث إن الفعاليات التي يقدمها تتناسب مع جميع أفراد العائلة، إضافة إلى استقطابه مئات العائلات يومياً من المواطنين والمقيمين على مستوى إمارات الدولة. وتوج مهرجان الظفرة 2019 الفائزين في أشواط الثنايا والحول لأصحاب السموّ الشيوخ، ضمن مزاينة الإبل، التي تقام في الموقع الرئيس للمهرجان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة وسط حضور كبير من ملاك الإبل وعشاق المسابقات والمزاينات التراثية.

وشهد المهرجان في يومه الـ11 حضوراً جماهيرياً واسعاً، رغم هطول الأمطار، خصوصاً مع تخصيص يوم أمس للنساء فقط، وهو ما شجعهن على التوافد على موقع المهرجان، ومتابعة الفعاليات التي يقدمها، والاستمتاع بالأجواء الرائعة بعد هطول المطر واعتدال الطقس، كما وجد الأطفال فرصة للانطلاق واللعب والمشاركة في الأنشطة العديدة التي يقدمها المهرجان.

وأعربت فاطمة المزروعي، عن سعادتها بمبادرة إدارة المهرجان بتخصيص يوم للنساء، وهو ما شجعها على الحضور مع قريباتها وزيارة أقسامه المختلفة، والمشاركة في الفعاليات التراثية التي يقدمها.

بينما أشارت ليلى الهاملي، إلى أن هذه المبادرة تعكس هوية المهرجان وحرصه على تكريس الموروث والعادات والتقاليد، كما تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه للمرأة والأطفال، وهو ما اعتبرته من أبرز أسباب نجاحه من عام إلى عام، إلى جانب تعدد فعالياته لتناسب مختلف أفراد العائلة.

وذكرت فاطمة محمد، أن اختيار توقيت المهرجان بالتزامن مع عطلة المدارس واعتدال الطقس، جعل منه مقصداً للعائلات في المنطقة بشكل يومي للاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي يقدمها، مثل المسابقات التراثية، وفعاليات السوق الشعبي، والفعاليات التثقيفية الموجهة للأطفال.

وعبّرت مشاركات في سوق الظفرة التراثي في المهرجان عن سعادتهن بتخصيص يوم للسيدات، حيث شهد السوق إقبالاً لافتاً من النساء من مختلف الأعمار، ما أسهم في ارتفاع مبيعات الأسر المنتجة المشاركات بنسبة بلغت نحو 30%، مقارنة بالأيام العادية.

وأوضحت سارة سعيد، أن «مبادرة يوم النساء أسهمت في تشجيعهن على زيارة المهرجان والتجول بين محال السوق، ومشاهدة ما تعرضه المحال من منتجات، واختيار ما يناسبها. واستقطبت مسابقة الأزياء التراثية، التي أقيمت مساء أمس، مشاركات متميزة قدمت فيها مصممات الأزياء المشاركات تصميمات مستمدة من الأزياء التراثية الإماراتية التي ارتدتها المرأة الإماراتية في حياتها اليومية والمناسبات المختلفة، ومازالت ترتديها مع إضافة لمسات خاصة بكل مصممة».

استراتيجية

أشارت منسقة البرامج التراثية، ليلى القبيسي، إلى أن مسابقة الأزياء التراثية تأتي ضمن مجموعة كبيرة من المسابقات التراثية التي يقدمها المهرجان، والتي تعكس استراتيجية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، الرامية إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى فئات المجتمع، من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.