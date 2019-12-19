2019.. عام الـ 3622 كارثة في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

سجلت الوكالة الوطنية الإندونيسية للحد من آثار الكوارث 3622 من الكوارث الطبيعية، في جميع أنحاء إندونيسيا، خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية، أمس، عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للحد من آثار الكوارث، آجوس ويبوو، قوله إن معظم الكوارث الطبيعية التي شهدتها إندونيسيا منذ بداية العام الجاري وحتى 15 الجاري، كانت ترجع إلى ظواهر الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، مثل الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية. وأضاف أن كوارث العام الجاري تفوق في عددها مثيلاتها، التي وقعت العام الماضي، وبلغت 3397 كارثة طبيعية.