الخط العربي يزهو في ضيافة «نداء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتضنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، أمس، فعالية للخط العربي، نظمت في مقر المؤسسة، بالتعاون مع دائرة الثقافة في الشارقة، احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر.

واستضافت المؤسسة الخطاط مصطفى عبدالقادر، الذي عرّف الموظفين بالخط العربي وأنواعه وتقنياته المختلفة. وبادر الخطاط بكتابة أسماء المشاركين بحروف عربية أصيلة مختلفة لإبراز الخط العربي وجماليته.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«نداء» منصور بوعصيبة: «نحتفي اليوم باليوم العالمي للغة العربية تكريماً لأصالتها وغناها ودورها المتميز في الجمع بين الثقافات المختلفة، وتجديداً لالتزامنا بتعدد اللغات الذي يعد مكوناً رئيساً للتنوع الثقافي. ونرغب في أن نكون من رعاة نشر الوعي والتقدير العميق لهذه اللغة التي تعتبر ركيزة أساسية في إرثنا الوطني، وواحدة من أكثر اللغات انتشاراً في العالم».

وأضاف: «لقد استضفنا اليوم فعالية الخط العربي تأكيداً منا على التمسك بلغتنا العربية والاحتفاء بها، ونسعى في مؤسسة نداء إلى دعم ورعاية المبادرات الهادفة إلى نشر الوعي حول أهمية اللغة لتحقيق ازدهار ثقافي مستدام وشامل في الإمارات».