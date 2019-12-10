علاج لأورام الدماغ بألياف مغزولة كهربائياً

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ابتكر باحثون طريقة هندسية لإيصال جرعة دوائية فعالة إلى الورم الدماغي، دون التعرض للتأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، إذ استخدموا عملية الغزل الكهربائي المحوري لتشكيل أغشية محتوية على الدواء، وتزرع مباشرة في جزء الدماغ حيث أزيل الورم جراحياً.

وتستطيع عملية هندسية مبتكرة إيصال جرعة دوائية فعالة وآمنة إلى الورم الدماغي، دون تعريض المريض لخطر التأثيرات السمية الناجمة عن العلاج الكيميائي التقليدي.

وعمل البروفيسور أندرو ستيكل من جامعة سنسيناتي وفريق باحثين من جامعة جون هوبكنز على تطوير علاج جديد لورم الخلايا الدبقية متعدد الأشكال، وهو نوع من الأورام الدماغية الشرسة.

استعان مختبر ستيكل للكهربائيات النانوية بعملية تصنيع تجارية تسمى الغزل الكهربائي المحوري لتشكيل أغشية محتوية على الدواء. ويزرع العلاج مباشرةً في جزء الدماغ، حيث أزيل الورم جراحياً. ونشر الباحثون دراستهم في دورية نيتشر ساينتفك ريبورتس. وقال ستيكل بروفيسور الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية «يؤثر العلاج الكيميائي على كامل الجسم. وعليه اختراق الحاجز الدماغي الدموي، ما يعني زيادة الجرعة المطلوبة لتسهيل الاختراق»، وأضاف «هذا خطر وله تأثيرات جانبية سمية». يدمج الغزل الكهربائي المحوري مادتين على الأقل ليحولهما إلى ليف دقيق مؤلف من مادة محاطة بغمد المادة الأخرى.

• الألياف المغزولة تزود الجسم بجرعة ثابتة على الدوام.