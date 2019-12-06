عَلَم الإمارات يدخل موسوعة «غينيس» كأطول عَلَم في العالم

المصدر: دبي - وام

حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً جديداً يُضاف إلى إنجازات الدولة، عبر دخول عَلَم الإمارات موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، في رقمين قياسيين «أطول عَلَم في العالم»، و«أكثر عدد من الأشخاص يحملون عَلَماً»، حيث بلغ طول العَلَم 2020 متراً، وبلغ عدد الأشخاص المشاركين في حمله 5000 من 58 جنسية في العالم.

ونيابة عن القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، تسلم مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، بحضور نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، ومدير مركز شرطة بردبي رئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، ومدير مركز شرطة البرشاء، العميد عبدالرحيم بن شفيع، ومدير مركز شرطة القصيص رئيس مبادرة أطول عَلَم في العالم، العميد يوسف العديدي، من المُحكم الرسمي في مؤسسة «غينيس» للأرقام القياسية، شيفلي ميشرا، شهادتي تحطيم الرقمين القياسيين بعد انتهاء الحدث الذي نظم في أكاديمية شرطة دبي.

وفي مشهد رائع بميدان وساحات أكاديمية شرطة دبي، حُمل عَلَم دولة الإمارات عالياً لمسافة 100 متر، بمشاركة من جمهور متنوع من مواطنين وموظفين وطلاب ومن مختلف الجنسيات والديانات والأعراق والاختلافات من المقيمين والزائرين للدولة، راسماً بذلك لوحة فنية عنوانها التسامح والتعايش وقبول الآخر، الذي يعبّر عن واقع دولة الإمارات، وتناغم مجتمعها احتفاءً بـ«عام التسامح».

وأكد العميد يوسف العديدي أن «المبادرة تأتي بناءً على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، تماشياً مع احتفاء الدولة باليوم الوطني الـ48»، مشيراً إلى أن «طول العَلَم البالغ 2020 متراً جاء اختياره تزامناً مع بدء العد التنازلي لاقتراب استضافة الدولة لفعاليات المعرض العالمي إكسبو 2020».

ولفت إلى أن شرطة دبي استطاعت، من خلال الاستضافة، تحطيم رقم قياسي آخر يتمثل في أكثر عدد من الأشخاص يحملون عَلَماً من 58 جنسية، مؤكداً أن مشاركة مختلف الجنسيات في الفعالية تأتي تماشياً مع احتفاء الدولة بـ«عام التسامح»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المبادرة جاءت بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي و«هيلث هب - الفطيم» رعاة الفعالية.

وشارك في الفعالية موظفون من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرقة الخيالة، ودوريات شرطة دبي الفارهة، وطلاب وطالبات مدارس حماية بشرطة دبي، ومتطوّعون عبر منصة شرطة دبي للتطوّع، وعدد من الشركاء.