تنظيف الأسنان يقلل من خطر الأزمة القلبية

المصدر: لندن - د.ب.أ

خلصت دراسة إلى أن غسل الأسنان ما لا يقل عن ثلاث مرات يومياً يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر من 10%. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الباحثين ربطوا بين غسل الأسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان بصورة متكررة يحد من عدد البكتيريا الموجودة بين الأسنان واللثة، مما يمنعها من الدخول إلى مجرى الدم.

وقد درس العلماء في كوريا الجنوبية الصلة بين نظافة الفم ومشكلات القلب، حيث شملت الدراسة 161 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً.

وقد تم إخضاعهم لفحص طبي في الفترة ما بين 2003 و2004. وحين جاء موعد إجراء متابعة طبية بعد 10 أعوام، خلص العلماء إلى أن نحو 5% أصيبوا بأزمة قلبية، و3% أصيبوا بالرجفان الأذيني.

وربط العلماء بين غسل الأسنان ثلاث مرات أو أكثر يومياً، وانخفاض نسبة الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 12%.