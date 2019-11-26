مادة سحرية تحوّل الحرارة إلى كهرباء

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ابتُكرت مادة جديدة عالية الكفاءة تولد تياراً كهربائيّاً من الفروق الحرارية، متيحة للمستشعرات والمعالجات الصغيرة أن تتزود بالطاقة ذاتيّاً لاسلكيّاً.

وبوسع المواد الكهربائية الحرارية أن تحوّل الحرارة إلى كهرباء، اعتماداً على ظاهرة تُدعى «سيبِك» وفق المبدأ التالي: إذا كان بين طرفَيْ مادة من تلك المواد فرق حراري، تتولد فولتيّة، فيَسري تيار كهربائي؛ وكمية الطاقة الكهربائية التي تتولد من فرق حراري معيَّن تُقاس بمُعامل جودة يُدعى «زِد تي»، وكلما زادت قيمة «زِد تي»، كانت المادة أفضل وأعلى من حيث الخصائص الكهربائية الحرارية.

وكانت قيمة زِد تي لأعلى المواد الكهربائية الحرارية: 2.5-2.8؛ إلا أن علماء من «الجامعة التقنية في فيينا» ابتكروا أخيراً مادة جديدة تماماً بقيمة زِد تي تبلغ 5-6، وهي رقاقة من الصلب والفاناديوم والتنجستن والألمنيوم على بلورة من السيليكون. عُرضت المادة الجديدة في دورية نيتشر، وتبلغ من الكفاءة أنها تصلح لتشغيل مستشعرات أو حتى معالجات حاسوبية صغيرة؛ فبدلاً من تزويدها بالكهرباء عن طريق أسلاك، يصبح بوسعها توليد ما يلزمها من الطاقة، اعتماداً على الفروق الحرارية.

بوسع المواد الكهربائية الحرارية أن تحوّل الحرارة إلى كهرباء، اعتماداً على ظاهرة تُدعى «سيبِك».