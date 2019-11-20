مفتاح الصحة والرشاقة.. 30 غراماً من الألياف يومياً

المصدر: برلين - د.ب.أ

وصفت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا كاوفمان الألياف الغذائية بأنها تعد بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة؛ مشيرة إلى أنها تقي من الأمراض من ناحية، وتساعد على إنقاص الوزن من ناحية أخرى.

وللاستفادة من المزايا الصحية للألياف الغذائية ينبغي تناولها بكمية تبلغ 30 غراماً يومياً.

وأوضحت خبيرة التغذيى أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الإمساك، كما تطهر الأمعاء من السموم وتحمي جدار المعدة، ما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.

وتساعد الألياف الغذائية أيضاً على الشعور بالشبع من دون إمداد الجسم بالسعرات الحرارية؛ إذ تعمل على ملء المعدة، وبالتالي تناول الطعام بكميات أقل، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحول الألياف الغذائية دون ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة وبنسبة كبيرة؛ ما يحمي من نوبات الجوع الشديدة، ويقي من الإصابة بداء السكري.

وأشارت كاوفمان إلى أن مصادر الألياف الغذائية تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات (البازلاء والفاصولياء) والفواكه والخضراوات (الكيوي والأناناس والسبانخ والكرنب) ورقائق الشوفان وبذور الشيا وبذور الكتان.