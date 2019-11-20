سفراء «لنحيا» يزرعون الغاف والأمل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان فعالية «ازرع غاف» للمرة الأولى، ضمن فعاليات مسيرة «لنحيا الرياضية» العالمية، إحدى مبادرات الجمعية التي تستضيفها الجامعة الأميركية بالشارقة، خلال الجمعة والسبت المقبلين.

ويزرع المشاركون والداعمون في الفعالية باليوم الأول بذور شجرة الغاف الوطنية الأصيلة، التي تمثل الشعار الرسمي لعام التسامح في دولة الإمارات، ليجسدوا رمز الصمود والقوة في الأجواء الصحراوية، بهدف تكريم ذكرى من فقدوا حياتهم بسبب السرطان، وتقدير من تغلبوا بإرادتهم على المرض، فضلاً عن دعم المرضى في رحلة علاجهم.

وقال مدير برنامج مسيرة «لنحيا»، بدر الجعيدي: «تمثل عملية زرع الشجرة أفضل طريقة نكرم بها ذكرى من رحل بسبب السرطان، ونعبّر بها عن دعمنا ووقوفنا إلى جانب من خاضوا هذه التجربة وتمكنوا من التغلب على المرض. فعندما تضع بذرة في باطن الأرض وتراقبها وهي تنمو يوماً بعد يوم، لتزهر وتكبر ويشتدّ عودها، فإنك تجسد المعنى الحقيقي لقوة الحياة والتمسك بالأمل، ما يعزز لدى المرضى الشعور بالتفاؤل، ويساعدهم في رحلة كفاحهم وشفائهم».

وأضاف: «تأتي فعالية (ازرع غاف) ترسيخاً لرسالة مسيرة لنحيا الرياضية العالمية، التي تجاوزت أهدافها بجمع التبرعات، لتصبح مبادرةً إنسانيةً عالميةً لدعم مرضى السرطان، وتحسين حياتهم وتخفيف معاناتهم، وحدثاً يجمع الناجين والمرضى والداعمين معاً، بما يعكس روح الترابط وقوة العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع».