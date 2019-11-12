باولو كولومبو قيّماً فنياً لمعرض «بوابة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن اختيار المستشار الفني لمتحف إسطنبول للفن الحديث، والقيّم الفنّي المعروف عالمياً، باولو كولومبو، ليكون القيّم الفنّي لمعرض «بوابة»، ضمن «فن أبوظبي» 2019.

وينعقد المعرض السنوي ضمن فعاليات «فن أبوظبي» هذا العام، بالتعاون مع متحف العين في الفترة ما بين 21 نوفمبر الجاري و29 فبراير المقبل في منارة السعديات، لتسليط الضوء على الفنانين المحليين والدوليين، وأعمالهم الفنية البصرية، من خلال منظور فريد من نوعه.

كان كولومبو قد شارك في تنظيم الجناح العراقي في بينالي البندقية عام 2017، وكان القيّم الفني لبينالي ماردين في دورته الثانية عام 2012، وبينالي سالونيك في دورته الثالثة عام 2011. وشغل كولومبو في السابق منصب القيّم الفنّي للمتحف القومي لفنون القرن الـ21 في روما، كما شغل منصب مدير مركز الفن المعاصر بجنيف.

يتضمن «بوابة»عرض مجموعة من الأعمال للمرة الأولى، من خلال معرض «بوابة.. قصص من الماضي والحاضر»، الذي يشكل أول معرض لكولومبو في دولة الإمارات، ويتيح استكشاف الروابط بين القطع الأثرية التاريخية والفن المعاصر، حيث يطلع الزوار على أعمال فنية معاصرة مستوحاة من قطع أثرية قديمة، ما يبرز الدور المهم للزخارف والتزيينات التاريخية في ممارسات الفن المعاصر. يشمل المعرض استضافة قطع أثرية ثمينة معارة من متحف العين، التي تعتبر أعمالاً أساسية في ما يتعلق بالفن المعاصر. كما سيتم إدراج ثلاثة أعمال تكليف جديدة في المعرض، للفنانين: آلاء إدريس، ونعمة نبوي، ولمياء قرقاش. وقال القيّم الفني باولو كولومبو: «من خلال (بوابة.. قصص من الماضي والحاضر)، أتطلع إلى عرض قدرة عناصر استخدمها الناس في حياتهم على نقل معلومات بصرية يمكن ترجمتها وفق لغة الفن المعاصرة، إذ يتناول المعرض السبل التي أتاحت لهذه الأشياء الاعتيادية القديمة فرصة البقاء حتى بعد رحيل الناس الذين صنعوها، وكيفية دخولها في لغة التعبير الفني لعدد من الفنانين المعاصرين».

وقالت مديرة معرض «فن أبوظبي»، ديالا نسيبة: «في معرض بواية هذا العام، يدعو كولومبو الزوار إلى الاطلاع على التاريخ العريق لدولة الإمارات، لاكتشاف طرق جديدة لفهم الماضي من خلال الحاضر، والتفاعل مع الفن المعاصر عن قرب. إن رؤيته المتعمقة والإدراكية في الجمع بين أعمال (بوابة.. قصص من الماضي والحاضر) توفر لحظة رائعة للتأني ورؤية الأمور بمنظور مختلف».