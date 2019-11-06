مهرجان الإمارات لـ «البوستر» ينطلق في دبي الاثنين

أعلن رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بلال البدور، أن 365 ملصقاً ستعبر عن رؤية المبدع للتسامح، والعمل على ترجمته من خلال ملصقات فنية، بغض النظر عن انتمائه العقائدي والنوعي، خلال مهرجان الإمارات للملصق (البوستر) الذي سينطلق الإثنين المقبل.

وكشف البدور خلال مؤتمر صحافي، بحضور رئيس لجنة المسابقات والجوائز، الدكتور حماد عبدالله بن حماد، والمنسق العام للمهرجان، الدكتورة نجاة مكي، أن الحدث يحظى بمشاركة 74 دولة من مختلف قارات العالم.

وركّزت نجاة مكي على تمييز الأعمال الفنية المقدمة، واكتمال فكرة العمل الفني من الرمز واللون والروح التي تعكس حالة من التوافق والتسامح لدى الفنان، مشيرة إلى المهرجان سينظم ورشة إبداعية في مجال التصميم.

دبي - الإمارات اليوم