4 رواد فضاء سيعيشون أسبوعين على القمر

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أعلن عالمان من «ناسا» أنّ الوكالة تخطط لرحلة جديدة إلى القمر. إذ كشف جون كونولي ونيكي ويركهايزر، يوم الأربعاء الماضي، في مجموعة تحليل الاستكشاف القمريّ أنّ «ناسا» تخطط لإرسال رائدي فضاء إلى سطح القمر لقضاء ستة أيام ونصف اليوم على سطح القمر، وذلك حسب القصة التي نشرتها آرس تيكتيكا، وبذلك تتجاوز تلك المدة التي قضاها الرواد الآخرون على الأقل بضعفين.

وقال كونولي وويركهايزر إنّ رواد الفضاء سيمشون على الأقل أربع مرات على سطح القمر، ليجمعوا عيّنات من الماء الجليدي ولتسجيل ملاحظاتهم العلميّة. وقدم العالمان تفاصيل جديدة عن خطط «ناسا» لإرسال مركبة جوالة جديدة إلى القمر قبل إرسال رواد الفضاء، ليستطيع الرواد التحكم فيها عن بعد، وقد تمتاز بخاصية الاستدعاء الذكيّ مثل سيارات تسلا، لكن على القمر. وقال العالمان إنّ «ناسا» تبحث في الرحلة المقبلة إلى القمر، لترسل فريقاً من أربعة أشخاص إلى القمر لمدة 14 يوماً قبل عام 2030. ولم يوافق الكونغرس بعد على تمويل «ناسا» لمهمة العام 2024 بعد، لذلك فإن الوكالة ليست واثقة فعلاً من قدرتها على تحقيق أهدافها.

• «ناسا» تخطط لإتمام الرحلة قبل 2030.