أعراض نقص فيتامين «د».. ووصفات العلاج بين الشمس والأغذية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تتمثل أعراض نقص فيتامين «د» بالجسم في الشعور المستمر بالضعف والإنهاك وتدهور القدرة العضلية وكثرة الإصابة بالعدوى.

وقال الصيدلاني الألماني أوفه جروبر إن خطر الإصابة بنقص فيتامين «د» يرتفع لدى المسنين بصفة خاصة بسبب قلة التعرّض لأشعة الشمس، التي تساعد الجسم على بناء فيتامين «د» بنفسه، وكذلك المرضى، الذين يتعاطون أدوية تحتوي على الكورتيزون بانتظام.

ولإمداد الجسم بهذا الفيتامين ينبغي التعرّض لأشعة الشمس يومياً حتى في فصل الشتاء، وتناول الأغذية الغنية به مثل صفار البيض والكبد البقري والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة والمحار ورقائق الشوفان والبطاطا الحلوة.

كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين «د»، ولكن تحت إشراف الطبيب.

يشار إلى أن فيتامين «د» يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ يعمل على تقوية المناعة وتحسين كفاءة العضلات والمخ، كما يعمل على تحسين مفعول بعض الأدوية كأدوية خفض ضغط الدم والكوليسترول.