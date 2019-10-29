«ناسا» تدرس بناء خيام ضخمة للحياة على القمر

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

تريد «ناسا» إرسال روّاد الفضاء للحياة على القمر وفي مداره، لكنها لم تحدد بعد طبيعة المنازل التي سيعيشون فيها.

ومنحت «ناسا» تمويلاً بلغ ملايين الدولارات لخمس شركات وكلفتها ببناء نماذج للمنازل القمرية، وكان أحد التصميمات التي اقترحتها الشركات خيمة ضخمة قابلة للنفخ تشبه الجزء القطني في نكاشة الأذن.

سمي التصميم بي 330، وأنتجته شركة بيجيلو إيرسبيس، وهي شركة ناشئة مقرها لاس فيغاس وتعمل في مجال تقنيات الفضاء.

يُذكرت أن «بي 330» مصنوعة من مادة تشبه النسيج قابلة للطي كي توضع داخل الصاروخ خلال رحلة من الأرض إلى القمر. وعندما تصل إلى مدار القمر تتمدد الخيمة ويصل طولها إلى 16.7 متراً وارتفاعها يساوي مبنى مكوناً من طابقين فتوفر مساحة تكفي لمعيشة ستة رواد فضاء بصورة مريحة.

وتدرس «ناسا» أيضاً نماذج لمنازل قمرية طورتها شركات بوينغ ونورثروب جرومان وسيرا نيفادا ولوكهيد مارتن، لكن التصميم النهائي ربما يشمل خليطاً من هذه التصميمات جميعاً.

وقال مايك جيرنهاردت، رائد الفضاء في «ناسا»: «بيت القصيد هو أن نحدد ما يعجبنا وما لا يعجبنا في هذه المنازل».

- بي330 مصنوعة

من مادة قابلة

للطي كي

توضع داخل الصاروخ.