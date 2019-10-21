"الفتاة الصالحة" استشعرت قرب وفاتها وأثارت ضجة في السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشعلت قصة الفتاة السعودية مها الحربي البالغة من العمر 23 عاما والتي توفيت إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها نشطاء مواقع التواصل "الفتاة الصالحة".

وكانت الشابة بحسب ماتم تداوله تستشعر قرب وفاتها، وكتبت في تغريداتها الأخيرة عن الفراق والموت والتذكير بالآخرة.

وقالت مها في وصيتها: "يطول الغياب ولعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا .. لا تبدلوا ولا تغيروا فإن هذا العمر قصير حتى وإن طالت أعوامه .. أقبلوا على الله جدوا في طلب العلم اجتهدوا في العبادة .. لا تركن إلى دنيا فانية ولا إلى صاحب هوى ولا تميلوا عند ضال فتسقطوا في براثن التيه".

وتابعت : "أعلموت أنكم ستلقون الله وسيسألكم ماذا فعلتم في هذه الأرض التي استخلفكم فيها لعبادته .. ستتغير هذه الدنيا وتتبدل أحوالها وسترون النكوص يتجسد أمامكم وستشعرون بالقربة .. فاثبتوا وتمسكوا بالإسلام ولا تضعفوا .. دمتم لله ومع الله فهو يتولاكم سبحانه .. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه" .

ولا يعرف الكثير عن مها الحربي التي جرى تداول مشاركاتها بتغريدات على "تويتر"، ووصفها رواد السوشيال ميديا بـ "الفتاة الصالحة".