مسح دخل وإنفاق الأسرة يعكس جودة الحياة في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد وعدد من مسؤولي الوزارة فرق العمل الميدانية المنفذة لأعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، الذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20550 أسرة موزعة في الإمارات السبع، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية.

ويأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة كواحد من أهم المسوح المجتمعية حيث يعد رافداً أساسياً لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية واتخاذ القرار، ويعتبر من أهم المسوح المجتمعية، إذ ستمكن نتائجه وزارة تنمية المجتمع من التعرف وبشكل دقيق إلى مدى جودة الحياة في دولة الإمارات، وذلك من خلال البيانات الدقيقة والحديثة التي ستعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد: «استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة تتابع الوزارة وشركاؤها الاستراتيجيون ميدانياً عملية التطبيق الأمثل للمسح، للتأكد من سير العمل وتقديم كل الخدمات على الوجه الأمثل، وقد بادرت شخصياً بزيارة عدد من الأسر التي يستهدفها المسح والتعرف إلى انطباعاتهم ومقترحاتهم لتأكيد حرصنا على خدمة الأسر والمجتمع في دولة الإمارات، وتحقيق رؤية الوزارة في بناء مجتمع مترابط متمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة، ودعم مسيرتنا لنصبح من أفضل الدول في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071».

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، إن نزول كبار مسؤولي الوزارة إلى الميدان وزيارتهم للأسر مع فرق العمل يمثل دليلاً حياً على حرص المسؤولين في حكومة دولة الإمارات على تلبية توجيهات القيادة الرشيدة في ضرورة وجود كبار المسؤولين بين الناس، والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

المسح المجتمعي يعد رافداً أساسياً لدعم تنفيذ

الاستراتيجيات الحكومية.