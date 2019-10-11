رحيل المخرج التونسي شوقي الماجري

المصدر: تونس - رويترز

توفي، أمس، المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر ناهز الـ58 عاماً، إثر نوبة قلبية في مصر، بعدما أثرى الدراما العربية بعدد وافر من المسلسلات التلفزيونية الناجحة.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان «يعتبر الراحل من أبرز المخرجين العالميين، حيث برز إتقانه الإبداعي، وتجلت موهبته المبتكرة منذ بداية مشواره الفني».

ولد الماجري عام 1961، وتخرج في المعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون بمدينة لودز في بولندا، الذي يعد أحد المعاهد المرموقة في أوروبا.

قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية في مصر وسورية والأردن، منها «دقيقة صمت» و«أسمهان» و«سقوط حر» و«حلاوة الروح» و«هدوء نسبي» و«نابليون والمحروسة» و«الطريق الوعر» و«أبناء الرشيد» و«الاجتياح». كما قدم عام 2012 فيلم «مملكة النمل» بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.

ورثاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم الممثل السوري مصطفى الخاني، والممثلة اللبنانية كارمن لبس، والمذيعة المصرية وفاء الكيلاني، والمذيع السوري مصطفى الآغا.

وكتبت الممثلة التونسية هند صبري على «تويتر» «رحل اليوم مخرج كبير أكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد، ولا مكان واحد.. ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير شوقي الماجري».