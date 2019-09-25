«قلم حبر» على شكل صاروخ فضائي يحتفي بهزاع المنصوري

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أطلقت علامة «مونتيغرابا» قلم حبر صمم خصيصاً لمركز محمد بن راشد للفضاء احتفاء بإرسال الإمارات لهزاع المنصوري ليكون أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

ويحمل تصميم القلم - الذي ابتكرته شركة «مونتيغرابا» الرائدة في قطاع السلع الفاخرة - شكل صاروخ مزدان بعلم الإمارات على الأنبوب، وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء على الغطاء، بينما رسمت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رأس القلم المصنوع من الذهب.

وتم تقديم القلم إلى مركز محمد بن راشد للفضاء ليعرض في المركز احتفاء بهذه المناسبة الخاصة بعد أن عرض في متجر «مونتيغرابا» في الإمارات طوال شهر يوليو الماضي.

