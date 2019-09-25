الناشطة الشابة لزعماء قمة المناخ: لقد سرقتم أحلامي وطفولتي

المصدر: نيويورك - رويترز

افتتحت الناشطة البيئية، غريتا تونبرغ، أمس، «قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ»، بانتقاد شديد لزعماء العالم، لإخفاقهم في اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة التغير المناخي، قائلة لهم: «لقد سرقتم أحلامي».

وبعد أيام من خروج ملايين الشبان في احتجاجات بشوارع المدن بأنحاء العالم، للمطالبة بإجراء عاجل بخصوص تغير المناخ، اجتمع زعماء العالم لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لإعطاء قوة دافعة جديدة للجهود المتعثرة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وقالت تونبرغ (16 عاماً)، بتأثر واضح في كلمة شديدة اللهجة بافتتاح القمة، إن الأجيال التي لوثت العالم أكثر حملتها وجيلها عبء التأثيرات البالغة لتغير المناخ. وأضافت الشابة السويدية، بصوت مرتجف تأثراً «الأمر برمته خطأ، ما كان يجب أن أكون هنا، يتعين أن أعود للمدرسة في الجانب الآخر من المحيط بينما تأتون جميعكم لنا معشر الشباب بالأمل، كيف تجرؤون؟». وأردفت: «لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة»، معتبرة أن الخطط التي سيكشف عنها الزعماء، لن تكون كافية للرد على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وبدأت تونبرغ التغيب عن المدرسة أيام الجمعة قبل عام، للاحتجاج خارج البرلمان السويدي، ما أدى إلى تشكيل حركة عالمية للمناخ، تعرف باسم «أيام الجمعة من أجل المستقبل». وظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفترة قصيرة وسط الحضور في القمة، بصحبة نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو. ولم يدلِ بتصريحات، لكنه استمع لتصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وترامب منكر لتغير المناخ، وتراجع عن كل التشريعات الأميركية ذات الصلة بمكافحته. وانتقد رئيس بلدية نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، وهو حالياً مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالعمل المناخي، ظهور ترامب الخاطف قبل أن يتحدث قائلاً، وسط ضحكات الحضور: «نأمل أن تكون مداولاتنا مفيدة لك، وأنت تصوغ سياسة المناخ».

وأعلنت ميركل أن ألمانيا ستضاعف إسهاماتها لصندوق للأمم المتحدة، من أجل دعم الدول النامية لمكافحة تغير المناخ، لتبلغ أربعة مليارات يورو من ملياري دولار حالياً.