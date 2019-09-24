سيارات بألواح شمسية تشحن نفسها

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تتزايد شعبية السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، وتبقى الشمس المصدر الأول والأفضل للطاقة المتجددة الذي سيجعلها أكثر ملاءمة وصداقة للبيئة.

ولهذا أبرمت شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات اتفاقاً مع شركة طاقة محلية لاختبار سيارة بريوس الجديدة المغطاة بألواح شمسية، وفقاً لما ذكره موقع بلومبرج. وتتطلع الشركة إلى تحقيق هدفها الطموح بالتخلص من اعتماد السيارات نهائياً على محطات الشحن.

وأطلقت شركتا تويوتا وهيونداي سابقاً سيارتيهما اللتين تستفيدان من الطاقة الشمسية، فكانت إحداهما سيارة بريوس في عام 2017، المغطاة بالألواح الشمسية، لكن قدرة تلك الألواح على مد السيارة بالطاقة محدودة جداً لاقتصار إمكانية شحن بطارياتها على المدة التي تتوقف فيها السيارة.

وتعمل شركة تويوتا منذ شهر يوليو الماضي على تصميم جديد تماماً، يمتاز بألواح شمسية خاصة ذات كفاءة أعلى بكثير مثبتة على الغطاء والسقف وحتى على سطح الجزء الخلفي من السيارة، لتعمل على شحن بطارياتها حتى أثناء تحركها.

وسيمكن النظام الشمسي الجديد السيارة بريوس من قطع مسافة 50 كيلومتراً كل يوم خلال أربعة أيام في الأسبوع معتمدة على الطاقة الشمسية وحدها، وفقاً لتقارير بلومبرج.

وفي حال طرحت هذه السيارة في الأسواق، فلن تكون السيارة الشمسية الوحيدة من الجيل الثاني، إذ كشفت شركة «لايت يير» الهولندية الناشئة في شهر يونيو، عما أسمته أول سيارة شمسية طويلة المدى في العالم، وتتوقع الشركة بدء عمليات تسليمها في أوائل عام 2021.

50

كيلومتراً تقطعها السيارة كل يوم.