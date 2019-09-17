رحلة سياحية إلى الفضاء كل 32 ساعة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تخطط «فيرجن جالاكتيك»، شركة السياحة الفضائية التي يملكها رجل الأعمال والمستثمر ريتشارد برانسون، لتكثيف عملياتها جدياً، إذ تتوقع الشركة أنها ستصبح قادرة بحلول عام 2023 على إطلاق مكوك ركاب إلى الفضاء كل 32 ساعة.

وتقضي الخطة بدء بيع التذاكر للعملاء في عام 2020، وفقاً لما ذكره موقع «بزنس إنسايدر» مقابل 250 ألف دولار للشخص. وسينقل الركاب إلى ارتفاع 100 كيلومتر على متن السفينة الفضائية «سبيس شيب تو» وخوض تجربة انعدام الوزن لبضع دقائق وهم ينظرون إلى الأرض. وتأمل الشركة في إطلاق 16 رحلة على مدار عام 2020، وفقاً للأوراق التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية الأسبوع الماضي. وتخطط أيضاً في الوقت ذاته إلى زيادة عملياتها على مدار الأعوام الأربعة المقبلة؛ إذ تتوقع الشركة أن تتمكن من بناء أسطول من خمس مركبات من طراز «سبيس شيب تو» لتوسيع نطاق نشاطها في مجال السياحة الفضائية. وإن افترضنا أن كل رحلة ستحجز بالكامل، فهذا يعني أن نحو 3242 شخصاً سيسافرون إلى الفضاء على متن مكوك فيرجن جالاكتيك بين العامين 2020 و2023، لكن لن يتمكن سوى الأثرياء من تحمل كلفة هذه الرحلة. ووفقاً للبيانات المودعة تستهدف شركة فيرجن العملاء ممن يملكون إيداعات بنكية بمبالغ لا تقل عن 10 ملايين دولار، وهي شريحة ستستمر في النمو خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

250

ألف دولار سعر التذكرة للشخص الواحد.