80 عضواً من «كلنا شرطة» يسعدون زواراً وعارضين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك 80 عضواً من عناصر «كلنا شرطة» في فعاليات معرض الصيد والفروسية 2019 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إذ أسهم المشاركون في المبادرة بدور كبير في عملية التنظيم، واستقبال زوار المعرض.

وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، إن مبادرة «كلنا شرطة» تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالدور المجتمعي، إلى جانب المهام والمسؤوليات الأمنية والشرطية والخدمية والمشاركة الفعلية في استكمال الخطط الرامية والجهود المبذولة في تعزيز مكانة الدولة في استضافة المعارض العالمية، والإسهام في إسعاد العارضين ومساعدتهم.

من جانبه، أكد رئيس قسم «كلنا شرطة»، المقدم الحاج مبخوت المنهالي، أن مبادرة «كلنا شرطة» تحظى باهتمام لافت من أفراد المجتمع الذين يعدون العون لعناصر الشرطة في القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم الأمنية، مشيراً إلى مشاركة عناصر من «كلنا شرطة» في مساعدة دوريات المرور والمشاركين والترحيب بالضيوف، ضمن جهود الشرطة في تعزيز التواصل مع المجتمع.