واجب التطوعية تشارك في أعمال المعرض الدولي للصيد والفروسية

المصدر: ابوظبي- الامارات اليوم

تشارك جمعية واجب التطوعية في الدورة الـ 17 من المعرض الدولي للصيد والفروسية " أبوظبي 2019 " والذي انطلق أمس الثلاثاء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

‎وتهدف المشاركة إلى تعزيز التواصل والترابط القوي بين جمعية واجب التطوعية والقطاع المدني للمجتمع خاصة الطلبة والشباب وذوي الهمم إضافة تنفيذ أعمال تطوعية والتي تصب في نهج الجمعية التطوعي.

‎ويركز جناح جمعية واجب على تعريف زوار المهرجان على المعلومات التي تشكل أساس العمل التطوعي وكيفية مشاركة الجمهور في الأحداث الخيرية والتطوعية عبر منصة جمعية واجب إضافة إلى استقبال طلبات العضوية في الجمعية.

‎وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الجمعية إن إدارة الجمعية واللجان المختصة حريصة على المشاركة في أهم الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية والمهرجانات الثقافية والتراثية للمساهمة في تعزيز دورها وتحقيق أهدافها ورؤيتها الوطنية في الريادة والتميز على صعيد العمل الوطني والمجتمعي والتطوعي والتأكيد على مبادئ الولاء والانتماء للوطن والقيادة.

‎وأضاف الشيخ خليفة بن محمد إن جمعية واجب التطوعية ومنذ تأسيسها تسعى إلى المشاركة الفاعلة في كافة المناسبات والفعاليات الوطنية والاجتماعية والتراثية والتي تعد من أهم أهدافها وعلى رأس أولوياتها للمساهمة في غرس القيم الاجتماعية والتقاليد الأصيلة في نفوس الأجيال والتي يحتل فيها الموروث الشعبي الغني والمتنوع مكان الصدارة فيها ويترجم بصدق لمقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه " من ليس له ماضٍ فليس له حاضر ولا مستقبل ".



‎وأشار سموه إلى عدد من المشاركات للجمعية في الفترة الأخيرة سواء في المعارض والملتقيات الوطنية والتراثية اهمها يوم المرأة الإماراتية ومبادرات عام زايد وذلك سيرا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه - وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في تنمية العمل التطوعي لما له من أهمية في حياتنا خصوصا في تنمية الثروة البشرية.