المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شبكة نتفليكس عن الصورة الرئيسة وصور مشاهد جديدة لفيلم التشويق والغموض الجديد:IN THE SHADOW OF THE MOON.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي يعرض في 27 سبتمبر المقبل، بويد هولبروك، وكليوباترا كولمان، وهو من إخراج جيم ميكل.

وتدور قصة الفيلم في مدينة فيلادلفيا، حيث يبدأ الضابط توماس (بويد هولبروك)، الذي يطمح لأن يصبح محققاً، بملاحقة قاتل متسلسل يظهر كل تسع سنوات. ولكن حين تبدأ جرائم القاتل تناقض كل تفسير، تصبح حياة توماس المهنية والعائلية وحتى سلامة عقله مهددة لهوسه باكتشاف الحقيقة.