ظاهرة غريبة.. نجم نيوتروني يدور فجأة بسرعة أكبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصد العلماء تغيراً مفاجئاً في حركة نجم نيوتروني اسمه فيلا في عام 2016، إذ بدأ فجأة في الدوران بسرعة أكبر لأسباب غير مؤكدة حتى اليوم.

وحسب نشرة مرصد المستقبل في دبي أمس، فإنه بعد فحص البيانات الملتقطة من هذا التغير المفاجئ، لاحظ الفلكيون تفاصيل من داخل النجم النيوتروني؛ وفقاً لبحث نُشر حديثاً في دورية نيتشر آسترونومي.

وتوصل الفريق الذي يضم علماء من جامعة موناش وجامعة مكجيل إلى أن النجوم النيوترونية - مثل فيلا - تتكون من ثلاث طبقات مميزة، وهو اكتشاف فريد سيساعد العلماء على فهم آلية عمل هذه النجوم المدهشة.

ولم يرصد العلماء هذا التغير المفاجئ سوى في 5% من النجوم النيوترونية، لكن الغريب أن فيلا يمر بهذه الظاهرة الغريبة كل ثلاثة أعوام تقريباً، وفقًا لبيان من جامعة موناش، وهذا يجعله مهماً للعلماء في دراستهم للكون.

وأكدت مراجعة بيانات تسارع فيلا المفاجئ في 2016 التفسير المقترح لهذه الظاهرة، وهو أنها تحدث بسبب الاختلافات بين طبقات النجم.