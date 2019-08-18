معرض الصيد والفروسية يراهن على الزخم العائلي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة العليا المنظمة للدورة الـ17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام خلال الفترة من 27-31 أغسطس الجاري، عن أن النسخة الجديدة للمعرض، وللمرة الأولى، ستضم فعاليات ترفيهية وثقافية مخصصة للعائلات والأطفال.

وتنظم نسخة هذا العام من المعرض تحت شعار: «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام»، وسط أنشطة جديدة صممت خصيصاً لتعزز من نشر مفاهيم وثقافة الصيد المستدام بين الجماهير من مختلف أنحاء العالم، بهدف إحداث التوازن البيئي بين عمليات الصيد والقنص، وفي الوقت نفسه الحفاظ على دورة حياة الطرائد البرية المختلفة.

ويشارك في دورة هذا العام من المعرض، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في مجال الصيد والفروسية والحفاظ على التراث الثقافي، أكثر من 650 شركة وعارضاً محلياً وخليجياً وأجنبياً، يقدِّمون منتجاتهم في 11 قسماً يضمها المعرض، الذي ينظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع.

وقال الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، ماجد المنصوري: «إن الدورة الـ17 ستكون بمثابة النسخة الأكثر تميزاً وإبهاراً على الصعيد الجماهيري، إذ تم تخصيص أنشطة وفعاليات هي الأولى من نوعها في دورة هذا العام من المعرض، وهو ما يعمل على توسيع القاعدة الجماهيرية للمعرض، ويزيد من الزخم العائلي والأسري لزوار المعرض الذي يعد الحدث الأبرز في أبوظبي هذا الصيف».

وأوضح أن دورة هذا العام من المعرض اتخذت شعار «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام»، إذ خصصت أنشطة لتسليط الضوء على مفاهيم التسامح وقيمها السامية، التي امتاز بها شعب الإمارات عبر مسيرته الحضارية، انسجاماً مع «عام التسامح».

وتتضمن فعاليات المعرض العديد من المسابقات والأنشطة الثقافية والترفيهية والفعاليات المخصصة للأطفال، مثل ورش العمل والألعاب التي يضمها ركن المعرفة، كما تعود في دورة هذا العام «لعبة الكنز» التي تتضمن أسئلة وأجوبة حول «عام التسامح»، ما من شأنه نشر ثقافة التسامح بين الأطفال.

وخصصت أنشطة للأطفال ذات جوانب تعليمية لتتناسب مع مختلف الأعمار والجنسيات، حتى تضمن للزوار قضاء يوم مملوء بالمرح والفائدة لهم ولأبنائهم، وللتعرف إلى أنشطة مفيدة تنمي معارف الأطفال بتراث الإمارات وتقاليدها العريقة. كما سيوفر جناح مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء بالمعرض فرصة لتعريف الأطفال بفنون رياضة الصقارة التراثية العريقة، التي تعد أحد أبرز ملامح تراث وتاريخ دولة الإمارات، فضلاً عن التعرف إلى مهارات الفروسية وفنون ركوب الخيل.

ماجد المنصوري:

«دورة هذا العام اتخذت شعار (معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام)، وخصصت أنشطة لتسليط الضوء على التسامح».