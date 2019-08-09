38 مليون مشاهدة لقناة «أخبار الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن تحقيق قناة «أخبار الإمارات» على منصة «سناب شات» أرقام مشاهدة قياسية، تجاوزت 38 مليون مشاهدة، منذ إطلاق الخدمة الرقمية الجديدة في شهر نوفمبر من العام الماضي، في الوقت الذي كشفت الإحصاءات الرسمية عن عدد الحسابات الرقمية المتابعة لقناة «أخبار الإمارات» على «سناب شات»، التي تعدت أكثر من 98.9 ألف حساب رقمي نشط ومتابع، فيما شكلت أعلى نسبة متابعين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مديرة إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، هبة السمت، إن وجود قناة «أخبار الإمارات» على منصة «سناب شات»، يعتبر إضافة نوعية لمجموعة برامج تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على الوجود على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبهدف تسهيل إيصال المعلومة للجمهور والمشاهد العربي في جميع أنحاء العالم، عبر محتوى مبتكر ومتميز يتماشى مع خصوصية الخدمة الرقمية الجديدة.

مشيرة إلى أن ميزة «اكتشف» (Discover)، المخصصة للقنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام عبر منصة «سناب شات» الرقمية، نجحت في وصول عدد مشاهدات قناة «أخبار الإمارات» على المنصة الرقمية إلى هذا المستوى، نظراً إلى ما تقدمه للمستخدم من استكشاف لمحتوى قنوات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عبر إنتاج مجموعة من القصص والملخصات الإخبارية على شكل صور ومقاطع فيديو قصيرة، يتم عرضها بملء الشاشة، على أن تظل لمدة 24 ساعة، على عكس سياسة تطبيق التواصل الاجتماعي المعروف، التي تعتمد على حذف الصور أو الفيديوهات بشكل تلقائي بمجرد مشاهدتها.

وتوجهت هبة السمت بالشكر إلى فريق عمل إدارة الإعلام الرقمي والتسويق وأخبار الإمارات، لحرصه على إنجاح هذه الخدمة.