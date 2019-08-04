نورة السركال: سحر العطر أعادني إلى «دخون» أمي و«لؤلؤ» جدّي

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

رغبتها في إنشاء فضاء إبداعي خاص بمصممي وحرفيي المجوهرات من الشباب الإماراتي وبحثها المستميت عن المعنى في مختلف الرؤى الفنية والإبداعية التي تكرسها موهبتها الفذة وقناعاتها، دفعا الإماراتية نورة السركال إلى دراسة التصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة، قبل أن تقرر الالتحاق بالكلية الملكية للفن «رويال كوليج أوف آرت» في العاصمة البريطانية لندن، وتكون بذلك أول إماراتية تنال درجة الماجستير في تخصص تصميم المجوهرات والمعادن من الجامعة الأولى على مستوى العالم في هذا المجال.

تاريخ عائلي

فرحة نورة بالتخرج منذ أسابيع قليلة سبقها فوزها بالنسخة الأولى من «منحة التصميم» للعام 2019، التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لدعم مصممي المجوهرات الشباب بالتعاون مع برنامج «ليكول فان كليف آند آربيلز»، ما فتح لها الباب واسعاً لتحقيق طموحاتها ومشاريعها المستقبلية، التي ترتكز على أسس وتاريخ عائلي عريق، كرسه حضور شخصية جدها لأمها تاجر اللؤلؤ المعروف، وشغف والدتها القديم والمتجذر بمجال صناعة «الدخون» بطريقة لافتة، جعلتها إحدى أهم خبيرات المجال وصنعت في داخل ابنتها شغفاً أكبر بعوالم الدخون، الذي مزجته نورا بموهبتها الاستثنائية في مجال التصميم والإبداع والفنون.

فوز بجدارة

في حوارها مع «الإمارات اليوم» أعربت السركال عن فرحتها الغامرة بإحراز هذا التفوق ونيلها أصوات معظم أعضاء لجنة تحكيم جائزة «منحة التصميم» عن مجموعتها «سحر العطر»، وهي المجموعة المكونة من مجموعة من القلائد والخواتم والأساور والأقراط التي تم تصنيعها يدوياً بالكامل وتدخل في تصميمها عبوات مقولبة من الراتنج مملوءة بخلطة دخون من صنع المصممة مع ربطة من القماش، والتي تجمع ما بين جمال المجوهرات وجاذبية العطور العربية التقليدية، والتي ستشارك بها نورا في مهرجان أبوظبي 2020، لتعرّف بموهبتها وتتعرف إلى مختلف آراء الجمهور المشارك، وتحصيل فرص التمويل لاستكمال مشروعها الإبداعي.

وعن ذلك تقول نورة «أشعر بالفخر لفوزي بهذه المنحة، التي تشكل بلا أدنى شك دافعاً قوياً لي لاستكمال تنفيذ المجموعة الفائزة، وعرضها بشكل واسع على مختلف شرائح الجمهور مستقبلاً، خصوصاً أنها تجمع بين جمال المجوهرات وجاذبية العطر، لتشكل مجموعة من القلائد والخواتم والأساور والأقراط التي تم تصنيعها يدوياً»، وهي ليست المرة الأولى التي تكرس فيها نورا ميلها إلى الإبداع في مجال تصميم المجوهرات إذ تضيف «قبل تخرجي في الجامعة الأميركية بالشارقة عام 2012، ودراستي لإدارة التصميم، عمدت إلى إنشاء علامتي الخاصة من المجوهرات التي حملت اسم (الموج) وحققت نجاحاً لافتاً عبر (إنستغرام)»، مستدركة «لم أكن وقتها أمتلك الخبرة الكافية في مجال نحت هذه المجوهرات، الأمر الذي اضطرني إلى التعامل مع حرفيي الذهب والفضة في الشارقة، قبل أن أقرر إيقاف مشروعي التجاري لصالح تثبيت تجربتي في هذا المجال، وتطويرها بشكل يرتقي بها إلى مستوى فني كنت أبحث عنه وأعتبره أساس مشروع بناء مفهوم جديد للمجوهرات يعتمد على ما أريده بالفعل من هذا الفن».

عادات جميلة

رحلة نورة مع عالم المجوهرات والتصميم لم تكن سهلة على حد تعبيرها، خاصة وهي تتحدث عن الغربة والابتعاد عن وطنها الإمارات طوال فترة دراستها في لندن، واستذكارها اليومي لعبق بلدها عبر طقوس وعادات لا تخلو من البساطة، مثل احتفائها اليومي بالدخون، الذي تحمست نورا في الحديث عنه قائلة «ورثت هذه العادة الجميلة عن أمي التي تهوى صناعة العطور وتعمد دوماً إلى تركيب خلطاتها الخاصة لإهدائها للأهل والأقارب، لهذا السبب لم يكن غريباً علي حمل هذا الشغف ومحاولة دمجه لاحقاً سواء في مغامرة دراستي للفن أو تخصصي اليوم في شعب المجوهرات، التي أعمد فيها إلى تكريس تجارب إنسانية صادقة تنبع دوماً من حكاية قلب».

وفي الحديث عن أحلامها وطموحاتها بعد نيل جائزة التميز وتخرجها في أعرق جامعات الفن في العالم، تقول نورا «أتمنى أن تتاح لي فرصة قريبة لإنشاء فضاء إبداعي خاص أستطيع من خلاله جمع أغلب المصممين الشباب والحرفيين تحت خيمة إبداع مشتركة، تهتم بتبادل الخبرات وطرح الأفكار المبتكرة والتشارك في تنفيذها بشكل يرقى بصناعة المجوهرات في الإمارات، ومن ثم تكريس حلم ابتكار جيل جديد من المبدعين الحقيقيين أصحاب الرؤى الفنية والرسائل المجتمعية الهادفة التي تخدم الحاضر والمستقبل». في المقابل، تلفت نورا إلى انشغالها الحالي بموضوع دمج المجوهرات بعدد من المواد المتنوعة كقطع من شجر النخيل والأقمشة والأحجار، وغيرها من الأشياء التي توظّفها أن تكون أعمالاً ذات قيمة جمالية وإبداعية رائدة.

مشاركات عالمية

تتذكر نورة السركال مشاركتها في العام 2014 مع أربع مصممات إماراتيات في معرض مجوهرات دبي برلين، الذي استحدثه آنذاك منظموه بالتعاون مع معهد «غوته»، والتحاقها بمجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية القصيرة لتعلم مهارات صناعة المجوهرات، ما بين دبي ولندن وصولاً إلى التعريف بموهبتها في معرض التخرج الذي أقيم قبل أسابيع قليلة في العاصمة البريطانية، وفتح لها آفاقاً مهمة في مجال تعلم التقنيات الجديدة في مجال صناعة المجوهرات حول العالم، بالإضافة إلى مشاركتها العام الماضي مع مجموعة من المصممين بمسابقة «شوارفسكي» في أستراليا، إلى جانب مشاركتها مع طلاب الجامعة في معارض متعددة في أسبوع ميونيخ للمجوهرات، وغيرها من المعارض المهمة.

تقنيات متعددة

تقول نورة السركال «لدينا مصممون متميزون في الإمارات، لكن صناعة وتصميم المجوهرات هنا تختلف عما تعلمته في الخارج، وذلك من ناحية القيمة الفنية للقطعة الواحدة، ونوعية المواد المستخدمة في صناعتها»، لافتة إلى أنه «في أغلب المعارض الفنية العالمية التي زرتها أو شاركت بها، يتم النظر إلى القيمة الفنية الخاصة بقطعة المجوهرات والتفاصيل المبتكرة لمبدعها، بغض النظر عن نوعية المواد المستخدمة فيها، وهذا أمر يجب أن نعمل على تكريسه وتثبيته، ومن ثم اعتماده في تقييم العمل الفني وعالم المجوهرات في مجتمعاتنا المحلية والخليجية وحتى العربية».