«الميراث».. مسلسل عربي يستمر إلى أجل غير مسمى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «توفور 54» و«إم بي سي ستوديوز» و«إيمج نيشن أبوظبي»، أمس، عن شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تلفزيوني طويل باللغة العربية بعنوان «الميراث».

وبموجب الشراكة، سيبنى استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي، وسيكون بمثابة الموقع الرئيس للتصوير. وستقوم «توفور 54» بالاستثمار بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد «إم بي سي» من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، الذي يتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي تنفق في الإمارة. وسيتعاون الطرفان مع «إيمج نيشن أبوظبي» في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.

ويتميز المسلسل الطويل بقالب درامي مختلف عن غيره من الإنتاجات العربية في المنطقة. وهو عبارة عن سرد متواصل لأحداث مستمرة بحبكات متعددة على مدار مدة زمنية مفتوحة تمتد لسنوات، وتصل في بعض الحالات إلى عقود. وعلى الرغم من وجود العديد من المسلسلات الدرامية العربية حالياً، إلا أنها لا تندرج ضمن فئة المسلسلات الطويلة التي يستمر عرضها إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر تصوير مشاهد العمل على مدار أكثر من 250 يوماً في العام، ووفق تقديرات فريق الإنتاج، سيوفر العمل أكثر من 200 وظيفة في السنة الأولى وحدها.

من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة «توفور 54»، مريم عيد المهيري: «تعد الشراكة الجديدة لإنتاج أول مسلسل طويل باللغة العربية في العالم علامة فارقة في صناعة الترفيه والتاريخ الثقافي بمنطقتنا».

وأضافت: «خلال السنوات الأخيرة، بذلت (توفور 54) جهوداً متواصلة لتعزيز صناعة السينما والتلفزيون، ما أسهم في استقطاب نخبة من صانعي الأفلام والكتّاب والممثلين الموهوبين لتنفيذ أعمالهم في أبوظبي. ومن المهم دعم هذه المواهب من خلال توفير بنية تحتية وخدمات وإجراءات ترقى لأفضل المعايير العالمية، وهذا ما سعينا لتحقيقه في (توفور 54)، إذ يمثل تعاوننا مع بعض أكبر شركات إنتاج المحتوى في العالم، بدءاً من ديزني وصولاً إلى نتفليكس، دليلاً شاهداً على منظومتنا الإعلامية المزدهرة».

وتابعت: «لاشك أن إنتاج مسلسل (الميراث) يمثل مؤشراً إلى النمو الكبير والتطور المتسارع لقطاع الإعلام والترفيه في المنطقة، وسيكون بمثابة حافز لإلهام الجيل المقبل من الروائيين لصنع المزيد من المحتوى العربي الأصلي».

يشار إلى أن مؤلف «الميراث» هو كاتب السيناريو والمنتج المنفذ البريطاني، توني جوردن، الذي يمتلك تجربة واسعة في مجال المسلسلات الطويلة، أبرزها مسلسل «إيست إندرز» عندما كان يعمل لدى «BBC 1»، إذ تولى مسؤولية ابتكار عدد من أكثر الشخصيات المحبوبة، وتخطيط بعض أهم حبكات المسلسل خلال مشوار عرضه.

وستستهل عمليات التصوير في شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ بث أولى حلقات المسلسل في الربع الأول من العام المقبل.

توني جوردن

يمتلك تجربة واسعة في مجال المسلسلات الطويلة، أبرزها مسلسل «إيست إندرز» إذ تولى مسؤولية ابتكار عدد من أكثر الشخصيات المحبوبة، وتخطيط بعض أهم حبكات المسلسل خلال مشوار عرضه.