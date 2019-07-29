نادي دبي لأصحاب الهمم يختتم فعالياته الصيفية الخميس المقبل

المصدر: دبي - وام

تختتم، الخميس، الفعاليات الصيفية التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، التي أقيمت على مدار الأسابيع الماضية، بمشاركة أكثر من 200 من أصحاب الهمم من الجنسين، ممن نالوا الفرصة للاستفادة والمشاركة في البرامج المتنوعة التي يقدمها النادي مجاناً لهم.

ومع دخول الفعاليات الأسبوع الأخير، ازداد حجم التفاعل، وأفرز العديد من أصحاب المواهب الذين كانوا بحاجة إلى هذا النوع من النشاطات في العطلة الصيفية لإبراز قدراتهم، علماً بأن النادي نظم رحلات ترفيهية لتعزيز اندماجهم بالمجتمع وإدخال السعادة في نفوسهم.

وتشهد فعاليات الأسبوع الرابع والأخير ورش عمل ودورات تدريبية، في تخصصات السباحة والتمثيل المسرحي والمهندس البارع، والكهربائي الصغير والأشغال الفنية والرسم والتلوين، والتصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصوير الضوئي، والطبخ وفن الديكوباج، كما ستقام رحلة ترفيهية إلى «فابي لاند» في دبي فيستفال سيتي، على أن يقام حفل الختام وتكريم المشاركين والمساهمين في دعم الحدث يوم الخميس المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للفعاليات الصيفية، فوزية البلوشي، معبرة عن سعادتها بردود فعل الأطفال المشاركين: «سنقوم بعرض الأشغال اليدوية التي قام أصحاب الهمم بإعدادها خلال مشاركتهم في ورش العمل، ولعل فرحتنا كانت بالإقبال الكبير على جميع البرامج، والاستفسارات دائما عما ستتم إقامته من فعاليات في الأسبوع التالي، ما جعلنا نقوم بمبادرات جديدة، ونركز على الجانبين المعنوي والترفيهي لمنح أبنائنا من أصحاب الهمم أجمل الأوقات في العطلة الصيفية».

فوزية البلوشي:

نركز على الجانبين المعنوي والترفيهي لمنح أبنائنا أجمل الأوقات.