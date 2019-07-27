«دبي الدولي للكتابة» يختتم ورشتي الترجمة والقصة القصيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن ورش عمل «برنامج دبي الدولي للكتابة» في دبي، اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الورشة الثالثة في مجال الترجمة، والورشة الثالثة بمجال القصة القصيرة، وذلك ضمن خططها لإعداد وصقل أجيال من المبدعين العرب في كل مجالات الكتابة والفنون الأدبية.

وشارك في ورشة عمل الترجمة التي قدمها المدرب كامل يوسف تسعة متدربين، وتم خلال الورشة مناقشة المشروعات المقترحة مع المشاركين، وتسليط الضوء على الترجمة باعتبارها نسقاً معرفياً مميزاً. كما تم طرح المشكلات التي تواجه المترجم المتصدي للترجمة الإبداعية، وسبل التمييز بين عناصر اعتماد الترجمة كعلم أو كفن. كما عرَّفت الورشة المشاركين على أساليب ترجمة المواد المتخصصة.

وشهدت ورشة القصة القصيرة مشاركة 11 متدرباً، وقدمها المدرب إسلام أبوشكير، حيث امتدت لأربعة أشهر، وناقشت مفهوم الدراما في الفن والأدب، والفرق بين القصة والرواية، إلى جانب الشخصيات في القصص وتحديد ملامحها، واختيار الشخصية في نموذج قصصي وتحليلها، والتعرف إلى اللغة والمكان في القصة وعلاقته بالشخصية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن تطوير قدرات ومواهب الشباب العربي هو أحد أهم أهداف المؤسسة منذ انطلاقها، ومن خلال «برنامج دبي الدولي للكتابة»، نجحت في تخريج عدد كبير من الكتَّاب والأدباء العرب في شتى المجالات، الذين تجاوز عددهم الـ100 حتى الآن، ونحن فخورون بالنتائج التي تحققت، حيث أصبحت معظم مؤلفاتهم متاحة في المكتبات، ونال بعضها جوائز مرموقة مثل: «جائزة الشيخ زايد للكتاب»، و«جائزة العويس للإبداع»، و«جائزة الإمارات للرواية»، كما تصدرت بعض الكتب قوائم «الأكثر مبيعاً» في الأسواق. يذكر أن برنامج دبي الدولي للكتابة، ومنذ انطلاقه عام 2014، نظَّم ثلاث ورش عمل في مجال الترجمة، وخرَّج 20 متدرباً، كما نظم البرنامج ثلاث ورش في مجال القصة القصيرة، خرجت 22 متدرباً. ويعمل «برنامج دبي الدولي للكتابة» على مرحلة إصدار نتاج كل ورشة تدريبية بعد انتهائها، من خلال طباعة الكتب والإصدارات عن طريق «قنديل للطباعة والنشر والتوزيع» وعدد من أهم دور النشر العربية، وتوزيعها بالتعاون مع ناشرين متميزين محلياً وعربياً، وإخراجها بأفضل صورة، ضماناً لوصول نتاجات هذه الورش إلى أيدي القرَّاء في كل مكان.