الهند تطلق أولى بعثاتها للهبوط على سطح القمر

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أطلقت الهند، أمس، أولى بعثاتها للهبوط على سطح القمر، حيث أطلقت مركبة فضائية غير مأهولة على متن صاروخ، من قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

يشار إلى أن المهمة هي الثانية القمرية للهند، بعد مرور أكثر من 10 أعوام على إطلاق مهمة للدوران حول القمر، دون الهبوط على سطحه.

وتم إطلاق صاروخ طوله 44 متراً، يحمل المركبة «تشاندرايان 2»، التي يعني اسمها «مركبة القمر» باللغة السنسكريتية، من قاعدة سريهاريكوتا لإطلاق المركبات الفضائية.

ومن المتوقع أن تصل المركبة، التي تحتوي على مسبار وجوَّال، إلى المنطقة غير المستكشفة بشكل كبير في القطب الجنوبي للقمر في 7 سبتمبر المقبل، وفقاً لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وستدور المركبة الفضائية مرات قليلة حول الأرض، خلال رحلتها التي تبلغ مسافتها 384 ألف كيلومتر إلى القمر. وفي حالة نجاح الهند في مهمتها، ستكون الدولة الرابعة التي ترسل مهمة للهبوط على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي سابقاً، والصين.

وتهدف مهمة «تشاندرايان 2»، التي تبلغ كلفتها 142 مليون دولار، لرسم خريطة لسطح القمر والبحث عن المياه خلال 14 يوماً من التجارب. وجاء إطلاق المهمة بعد أسبوع من إلغاء محاولة سابقة للإطلاق في الساعة الأخيرة، بسبب عطل فني.