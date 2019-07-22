وائل كفوري متّهم بضرب وحبس وتعنيف طليقته

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اتهمت الناشطة الحقوقية ومؤسسة جمعيّة "Female" حياة مرشاد النجم وائل كفوري بأنه كان يضرب ويعنف طليقته ووالدة طفلتيه انجيلا بشارة. هذه الاتهمات ليست جديدة حيث تم تداولها بشكل واسع خلال الفترة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الناشطة الحقوقيّة ومؤسسة جمعيّة "Female" حياة مرشاد في موقع "شريكة ولكن" المختص بنصرة المرأة وحقوقها ومناهضة العنف ضد النساء مقلا مطولا كشفت فيه معلومات عن حياة كفوري وطليقته، وهاجمت في الإعلام العربي الذي "يتعاطى عن الأخبار التي تظهر حقيقة النجوم والمشاهير". واكدت الناشطة ان طليقة كفوري تملك كل الاثباتات والأدلة على هذه الاتهامات.

ردّ وكيل كفوري، النائب هادي حبيش، نافيًا كل ما يتردّد عن تعنيف وائل لزوجته، مؤكّدًا أنّه غير صحيح، وأوضح أنّ كفوري "إلتزم الصمت حفاظاً على مشاعر طفلتيه، لأنّ الكلام في الإعلام في هذا الخصوص قد يترك أثراً سلبياً على مشاعرهما".

وقال حبيش إنّ طليقة كفوري "لا تسمح له بمشاهدة طفلتيه القاصرتين، خلافاً لاتفاقهما الذي كرسّه الحكم الصادر عن محكمة المتن"، نافيًا أن يكون الخلاف متعلّقًا بالنفقة وعدم تسديدها، وقال: "لو صحّ الكلام لكانت السيدة أنجيلا لجأت إلى المحكمة وأجبرت وائل على الإلتزام بدفع النفقة". وأكّد أنّ كفوري "ملتزم وبشكل كامل وفي الوقت المحدد بدفع النفقة والمصاريف المتعلقة بالطفلتين".