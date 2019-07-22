«صيف الشهامة غير» يواصل فعالياته

المصدر: أبوظبي - وام

يواصل المهرجان الترفيهي التوعوي الذي نظمته بلدية الشهامة منذ 11 يوليو الجاري، تحت شعار «صيف الشهامة غير» فعالياته التي تستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع دخول موسم إجازة الصيف.

ويتضمن المهرجان أنشطة وبرامج رياضية وثقافية واجتماعية وتراثية وصحية وسلوكية، من خلال توفير بيئة صحية آمنة توفر أسباب السعادة لجميع المشاركين في فعاليات المهرجان التي تتناسب مع جميع الأذواق والمتطلبات المجتمعية. وأكد المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية، علي خليفة القمزي، أن المهرجان يأتي ضمن إطار مسؤولية البلدية تجاه المجتمع المحلي بجميع فئاته المختلفة نحو توفير البيئة الترفيهية المناسبة للمجتمع، خلال فترة الصيف، لقضاء الأوقات بما يعود بالفائدة والنفع.