تعزيز مكانة دبي مركزاً لتطوير الإعلام الجديد والألعاب الافتراضية الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، وفد شركة «غرو أب إيسبورتس»، الجهة المالكة والمنظّمة لمهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية، الحدث الأكبر عالمياً في هذا المجال والمخصّص حصرياً للفتيات المتنافسات في هذا النوع الجديد من المحتوى الرقمي، الذي يشكل صناعة قائمة بذاتها، وتشير الدراسات والأبحاث السوقية إلى توقع نموها بصورة لافتة خلال السنوات المقبلة، سواء على مستوى المنطقة أو حول العالم. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً لتطوير الإعلام الجديد والمحتوى والألعاب الافتراضية الرقمية.

وتناول الاجتماع، الذي ضم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غرو أب إيسبورتس»، تيلمو سيلفا، ورئيس الشركة، فيرناندو بيريرا، ونائب رئيس شركة «ميدان مولز»، فهد كاظم، ورئيس مجلس إدارة شركة «ريفا جروب»، بول روي، رؤية دبي للتحوّل إلى مركز رئيس لصناعة الألعاب الافتراضية الرقمية على مستوى العالم، وذلك في ضوء النجاح النوعي الذي حققته مركزاً إعلامياً متطوراً يضم أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وهو ما أهلها لاختيارها قبل أيام من قِبَل وزراء الإعلام العرب عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020.

بناء المستقبل

وأوضحت منى المرّي، خلال الاجتماع، أن «رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقوم على مواصلة التطوير لكل القطاعات، ليكون لدبي دورها الرائد في بناء المستقبل عبر تهيئة الظروف الكاملة التي تكفل المشاركة في تشييد وإنماء الصناعات، التي ستسهم في تشكيل مستقبل العالم»، مؤكدة أن استراتيجية تطوير قطاع الإعلام تعتمد في جانب كبير منها على تعزيز مكانة دبي كوجهة أولى لتطوير المحتوى الرقمي، مع الاهتمام بمجال الألعاب الافتراضية الرقمية، كونها من القطاعات الجديدة الواعدة، لاسيما أن دبي مؤهلة لريادة هذا المجال بما تملكه من بنية أساسية قوية وكفاءات بشرية ومواهب مبدعة وطاقات خلّاقة في مختلف التخصصات.

ومع سعي المكتب الإعلامي لحكومة دبي، للاضطلاع بدور رئيس في تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية، من خلال مشروع «دبي إكس 10»، أكدت المرّي، خلال اللقاء، أهمية توحيد الجهود والشراكات العالمية التي تسعى إليها المؤسسات شبه الحكومية والخاصة في دبي، نحو ترسيخ مكانة دبي على ساحة هذه الصناعة الجديدة الآخذة في النمو، بما يتطلبه ذلك من مد جسور التعاون مع المؤسسات العالمية صاحبة الخبرة في هذا المجال، وتوفير جميع المقومات التي تكفل نجاح هذا التعاون، تأسيساً على تاريخ دبي الطويل من الشراكات الناجحة مع قطاعات الأعمال المختلفة التي وجدت في الإمارة المناخ الأمثل للنمو، مع سعيها الدؤوب إلى تصدّر موقع القيادة ضمن شتى القطاعات الاقتصادية والإبداعية الجديدة في المنطقة والعالم.

هدف استراتيجي

وتناول الاجتماع، الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للمبادرات والمشروعات التي أطلقتها دبي في هذا الصدد، من أبرزها مبادرة «دبي إكس 10» الرامية إلى تمكين دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعلها مدينة المستقبل، بأن تُطبِّق اليوم ما سيطبقه العالم بعد 10 سنوات. وتتولى «مؤسسة دبي للمستقبل» الإشراف على المبادرة التي يسهم في تحقيق أهدافها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، من خلال مشروع «دبي إكس ستاديوم»، الذي تعتزم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة «تيكوم»، لتحويل دبي إلى عاصمة للألعاب الافتراضية الرقمية، عبر إقامة وتنظيم واستقطاب بطولات عالمية يشارك فيها أفضل اللاعبين وأشهرهم من مختلف انحاء العالم.

من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة «ميدان مولز»، فهد كاظم، أن «(مجموعة ميدان) تضع من بين أهدافها الدخول إلى مجال الألعاب الافتراضية الرقمية، من خلال استقطاب أكبر وأهم البطولات والمنافسات العالمية، التي تشهد اليوم إقبالاً جماهيرياً متزايداً مع التطور التكنولوجي الكبير الذي أسهم في استحداث هذا القطاع وجذب أعداد كبيرة من المتابعين والمتنافسين حول العالم، ليواصل ميدان نجاحاته كأحد أهم المرافق الرياضية في دولة الإمارات، بمواكبة الأنماط الجديدة من المنافسات التي تحتضنها البيئة الرقمية».

منظومات عمل

وأشاد المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ«غرو أب إيسبورتس»، الشركة المُنظِّمة لمهرجان «غيرل غيمر» العالمي، تيلمو سيلفا، بالرؤية المستقبلية التي تميز دبي وكل إنجازاتها، وما تؤسس له من منظومات عمل ومبادرات غير تقليدية تواكب بها المتغيرات العالمية، وتفتح من خلالها قنوات جديدة لتطوير وتنمية إمكاناتها الاقتصادية، ونجاح دبي في بناء سمعة عالمية مركزاً اقتصادياً من الطراز الأول تميّز بدعم الإبداع وفتح المجال أمام كل الطاقات المبدعة والعقول المبتكِرة للمشاركة في مسيرتها التنموية، والاستفادة مما تتيحه من أجواء محفّزة على الابتكار.

يذكر أن عائدات قطاع الألعاب الافتراضية الرقمية قد وصلت في دولة الإمارات، خلال عام 2018، إلى نحو 1.2 مليار درهم، لتتصدر بذلك هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

«غيرل غيمر»

يُعدُّ مهرجان «غيرل غيمر» الحدث العالمي الأبرز من نوعه في مجال الألعاب والمنافسات الافتراضية الرقمية على مستوى العالم، بينما تقتصر منافساته على الفتيات، ويضم المهرجان من مختلف أنحاء العالم أكثر من 2000 عضوية، ويُنظّم في أهم المدن والعواصم الكبرى حول العالم، منها هذا العام كل من سيدني وسيول، وساوباولو، ومدريد.

استراتيجية تطوير

الإعلام تعتمد على ترسيخ مكانة دبي وجهة أولى لتطوير المحتوى الرقمي.

1.2

مليار درهم عائدات قطاع الألعاب الافتراضية في الإمارات خلال 2018.

منى المرّي:

«دبي مؤهلة لريادة المحتوى الرقمي، بما تملكه من بنية وكفاءات بشرية ومواهب مبدعة».