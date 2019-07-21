الخميس: نبارك للإعلام الإماراتي اختيار دبي عاصمة الإعلام 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشادت هيئة الملتقى الإعلامي العربي باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، مؤكدة الدور الريادي لدبي في صناعة الإعلام على المستويات العربية والدولية.

وقدمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي «خالص التهنئة والتبريكات بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، متمنية كل التوفيق والنجاح بهذه المهمة العربية».

وجاء هذا الاختيار من مجلس وزراء الإعلام العرب، في ختام اجتماعات دورته الـ50 بالقاهرة «وفقاً لمعايير مهنية ومؤسساتية تتميز بها دبي، حيث تستحق عن جدارة أن تكون عاصمة للإعلام العربي».

في السياق، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس بمناسبة التتويج «إننا على ثقة بأن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي سيحقق نجاحات كبيرة، وأن هذه السنة التي تتوّج بها دبي ستكون مميزة لمسيرة الإعلام الإماراتي والعربي ككل».

وأضاف الخميس أن «دبي تتحلّى بمقومات عديدة تؤهلها لتكون عاصمة للإعلام العربي، حيث إنها تتميز بمسيرة طويلة وحافلة ومميزة في مجال الإعلام، واستطاعت أن تثبت جدارة كبيرة خلال مسيرتها الإعلامية»، مشيراً إلى «التطور الهائل في الإعلام الإماراتي الذي أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية المميزة».

ولفت الخميس إلى أن «التميز الإعلامي بدبي ليس داخل الإمارات فحسب، بل استطاع أن يصل إلى خارج حدود الوطن»، مؤكداً أن لدبي «تجارب رائدة ومميزة في إنشاء المؤسسات الإعلامية ذات الطابع الإقليمي والدولي».

يذكر أن فكرة اختيار عاصمة سنوية للإعلام العربي، كانت قد تقدمت بها هيئة الملتقى الإعلامي العربي قبل ثلاث سنوات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم إقرارها من قبل وزراء الإعلام العرب.

وتم خلال الأعوام الثلاثة الماضية اختيار القدس عاصمة للإعلام العربي في الدورة الأولى وبغداد في الدورة الثانية، والرياض في الدورة الثالثة، وكانت توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب أن تكون القدس هي العاصمة الدائمة للإعلام العربي بالتزامن مع اختيار أي عاصمة أخرى.