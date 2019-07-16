المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أنتجت شركة التقنية كينوفا للروبوتات ذراعاً روبوتية جديدة تدعى جاكو، لتعمل بمثابة ذراع ثالثة تساعد مستخدمي الكراسي المتحركة على الخوض في معترك يومهم بدرجة عالية من الاستقلالية.

تستطيع الذراع الروبوتية الجديدة جاكو التي أنتجتها شركة كينوفا للروبوتات مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على القيام بالمهام اليومية التي تشكل لهم تحدياً مستمراً أو تضعهم في مواقف صعبة، وتساعد محدودي الحركة على الخوض في معترك يومهم بدرجة عالية من الاستقلالية، وفقاً لديجيتال تريندز.

ظهرت جاكو في فيديو ترويجي وهي تمسك كوب قهوة وتحمله، إضافة إلى حملها لقطعة من أحجية تتألف من عشرات القطع. وقالت رئيسة التسويق في شركة كينوفا لديجيتال تريندز سارة وولفيرتون «تستخدم أدوات تحكم تشبه أدوات تسيير الكرسي المتحرك للتحكم بالذراع الروبوتية». دمجت كينوفا الذراع بأدوات تحكم تسهل تشغيلها. وقالت وولفيرتون «قد تكون هذه الذراع مثل ذراع التحكم في الألعاب أو كأداة تحكم بتقنية نفخ الهواء أونفخه للتحكم بدلاً من استخدام اليد أو أي شيء آخر». وأضافت «هذا يسهل استخدام الذراع كثيراً لأنها امتداد للكرسي المتحرك الذي يستخدمه الشخص أصلاً».

وعلى الرغم من أن جاكو صنعت لتسهل على البشر التغلب على الصعوبات اليومية، فإنها مكلفة، إذ يصعب تخيل أن يصبح جهاز تبلغ قيمته 35 ألف دولار لا تغطيه شركات التأمين الصحي عادة جهازاً طبياً مستخدماً على نطاق واسع. وأشارت وولفيرتون إلى أن الشركة تعمل على إنتاج إصدارة مقبولة السعر، لكن خفض السعر يعني أيضاً خفض سرعة الذراع وتراجع إمكانات التحكم الدقيق بها.