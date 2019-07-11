تدريب أصحاب الهمم على تصميم الروبوت بقطع الليغو

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ورشة تدريب لبرنامج تطويري تعليمي لتصميم الروبوتات باستخدام قطع الليغو التعليمية، لعدد من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة بورش التأهيل المهني.

وأقيمت الورشة برعاية مجموعة زليخة للرعاية الصحية، وتنفيذ نادي الروبوتات الإبداعي «مركز كريتف روبوتكس»، وذلك استكمالاً لبرنامج الابتكار والإبداع الذي بدأ عام 2016، بالتعاون بين المجموعة والمؤسسة، وأثمر نتائج فعالة للمشاركين.

وهدفت الورشة، التي أقيمت على مدى يومين، إلى بناء مهارات العمل الجماعي، واكتساب مهارات التفكير الناقد، وحلّ المشكلات لدى الطلاب أصحاب الهمم المشاركين، وإكسابهم مهارات التصميم والبرمجة. وتضمنت تطوير مهارات القرن الـ21، والعمل الجماعي عن طريق استخدام تكنولوجيا الروبوتات التعليمية كأداة ليبني بها الطالب مهارات مختلفة، في مجالات التصميم والبرمجة، التي تنمي قدراته الهندسية لبناء مستقبل أفضل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله إسماعيل الكمالي، إن هدف المؤسسة هو تمكين أصحاب الهمم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بصورة كاملة، وجعلهم على دراية وثقافة بالمجتمعات التي يعيشون فيها، ونريد أن يكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتمتعوا بالتمكين على قدم المساواة، لذلك نسعى لتهيئة بيئة إيجابية لهم عبر تنفيذ أنشطة إبداعية تعمل على تنمية مهاراتهم.