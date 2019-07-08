«لغتي»: صيفنا يحلو بالقراءة 2019

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك مبادرة «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب الشارقة، في برامج المخيمات الصيفية التي تنظمها كل من وزارة التربية والتعليم، خلال شهري يوليو وأغسطس في الفجيرة وأبوظبي، ومعسكر الشارقة الرياضي الصيفي، لدعم معارف الأطفال وقدراتهم الذهنية والبدنية، بطرق تفاعلية تجمع اللعب والترفيه والتعليم معاً.

ويتضمن برنامج مبادرة «لغتي»، خلال مخيمات وزارة التربية والتعليم «صيفنا يحلو بالقراءة 2019»، سلسلة من الأنشطة والفعاليات التعليمية، التي تعرض أهمية اللغة العربية، وجماليات استخدمها، وتتواصل مع أكبر شريحة من الأطفال المشاركين، وتشجعهم على إجادة لغة «الضاد»، وإتقان مهاراتها والإلمام بقواعدها في الكتابة والقراءة والنطق.

وتنظم المبادرة خلال مشاركتها في معسكر الشارقة الرياضي الصيفي، ورشاً قرائية لمجموعة من القصص العربية، التي تستهدف الأطفال من عمر أربعة إلى 10 أعوام، وتقدمها بطرق ممتعة وشيقة تجذب الأطفال وتلبي شغفهم.

كما تعقد المبادرة خلال المعسكر ورشاً تعليمية للغة العربية، تقدمها كل من همسة يونس، وحنان أحمد المسلماني، بهدف تعزيز حب اللغة العربية في نفوس الأطفال.