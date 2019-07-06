صورة لساركوزي وزوجته تثير سخرية الفرنسيين

المصدر: باريس - د.ب.أ

ظهر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، وزوجته كارلا بروني، على غلاف إحدى المجلات، حيث بدا أن طوله زاد بضعة سنتيمترات.

وأثارت صورة للاثنين على غلاف مجلة «باري ماتش»، أول من أمس، موجة من السخرية، حيث بدا ساركوزي أطول بكثير من بروني في صورة لهما، وهما متشابكا الأذرع.

وفي الواقع، العكس هو الصحيح: فإن بروني أطول بكثير من ساركوزي.

وتناول رواد شبكة الإنترنت الصورة، متحدثين عن «معجزة» منحت الرئيس السابق بعض الطول، فيما تساءل البعض الآخر عما إذا كانت الصورة قد تم تعديلها.

وفي النهاية، اضطرت مجلة «باري ماتش» إلى تقديم إيضاح بشأن الصورة، حيث أشارت إلى أنه تم التقاط العديد من الصور في منزل وحديقة الزوجين نهاية يونيو الماضي، كما تم تصويرهما على درج. وبعد ذلك، وفقاً للمجلة: فإن نيكولا ساركوزي كان يقف على درجة أعلى في الدرج، من تلك التي كانت تقف عليها زوجته في الصورة المختارة على غلاف المجلة.