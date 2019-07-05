أكبر بقعة طحالب في العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

المصدر: سانت بطرسبرغ - د.ب.أ

قاس باحثون من الولايات المتحدة حجم أكبر بقعة للطحالب على مستوى العالم، وقالوا إنها كانت تغطي، العام الماضي، مساحة أكثر من 8850 كيلومتراً من مياه البحر، وتمتد بين سواحل غرب إفريقيا وحتى خليج المكسيك. وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل صور التقطت بالأقمار الاصطناعية.

وعزا فريق الباحثين، بقيادة «شوانمين هو»، من جامعة ساوث فلوريدا، هذا التجمع الكبير للطحالب إلى تزايد الجور على الأشجار في غابات الأمازون المدارية، واستخدام الأسمدة.

وحذر الباحثون، في دراستهم التي تنشر اليوم الخميس في مجلة «ساينس» العلمية، من أن الازدهار المتواصل لهذه الطحالب البنية، الضارة بالبيئة، ذات الرائحة الكريهة، يمكن أن يصبح هو القاعدة.

وتجمعت، أخيراً، مساحات متزايدة مما يعرف بالعشب البحري، أو السرجس، عند شواطئ وجهات سياحية محببة في المكسيك، وفي مناطق أخرى بالبحر الكاريبي.

ولا يقتصر ضرر هذه الأعشاب البحرية على قطاع السياحة وحده، بل تمثل خطراً على النظام البيئي أيضاً، ما جعل دولة باربادوس، الجزيرة في بحر الكاريبي، تعلن حالة الطوارئ، بسبب هذه الأعشاب.

وقال رئيس فريق الباحثين، شونامين هو، إنه «لابد أن التركيبة الكيميائية للبحر قد تغيرت، ما جعل ازدهار هذه الأعشاب يخرج عن السيطرة بهذا الشكل». وقدر الباحثون وزن هذه البقعة مجتمعة بأكثر من 20 مليون طن.