نهيان بن مبارك يحاضر في «فرسان التسامح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، محاضرة في كلية الشرطة للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، قدمها لطلبة مساق فرسان التسامح بالكلية، التي أطلقت، أخيراً، بالتعاون بين وزارة التسامح، وكلية الشرطة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك مخاطباً الطلبة: «إن التسامح في الإمارات هو تسامح من الجميع وإلى الجميع لما فيه الخير للجميع، إنكم تجسّدون بدراستكم لهذا المساق أيضاً العلاقة القوية بين التسامح وعناصره ومفاتيحه من جانب، والخصائص المرجوّة في ضابط الشرطة الناجح من جانب آخر، فضابط الشرطة الناجح في هذا العصر لابد أن تكون لديه الرغبة الأكيدة والقدرة الفائقة على التواصل مع مجتمعه، والتعرف الدائم إلى خصائص هذا المجتمع، إضافة إلى القدرة على التعبير الجيد عن أفكاره وآرائه، والاستماع إلى أفكار وآراء الآخرين، والارتباط معهم بقنوات فاعلة للاتصال والحوار، وبناء جسور الثقة وعلاقات الود والتراحم، كما أن ضابط الشرطة الناجح لابد أن تكون لديه القدرة على ضبط النفس والتفكير السليم والملاحظة الثاقبة واتخاذ القرارات الصعبة، والتمسك بالقيم والأهداف الأصيلة، والقدرة على التفاوض وحل المشكلات والصراعات في سلام ووفاق، كما لابد أن يكون حريصاً على التعلم المستمر، والولاء الكامل للدين الحنيف، وللأسرة وللوطن ولشعب الإمارات، وللأمتين العربية والإسلامية وللقيم الإنسانية النبيلة، ويكون قادراً على اتخاذ ذلك كله لتحقيق التعايش والسلام والوفاق في المجتمع والعالم».